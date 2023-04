Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern bietet zu Energie- und Energiekostenthemen eine persönliche und anbieterneutrale Beratung an. Weniger Energie zu verbrauchen, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch bares Geld wert,heißt es in einer Pressemeldung. Und mit dem richtigen Wissen, muss auf keinen Komfort verzichtet werden.

Um Energiesparmöglichkeiten rund ums Haus zu entdecken und zu nutzen, kann man sich am besten bei unabhängigen Fachleuten informieren, wie bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale .

In Bad Kissingen findet die Beratung jeden zweiten Donnerstag im Monat von 14.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus statt. An Feiertagen findet keine Beratung statt. Die Beratung ist anbieterunabhängig. Seit dem 1. Januar 2019 beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern kostenlos in allen Beratungsstellen . Auch den Basis-Check beim Bürger vor Ort gibt es nun ohne Zuzahlung. Die Preise für die Energie-Checks, bei denen ebenfalls ein Energieexperte nach Hause kommt, wurden vereinheitlicht und kosten 30 Euro.

Für einkommensschwache Haushalte sind alle Energie-Checks kostenfrei. Für die Energieberatung ist eine Terminvereinbarung erforderlich unter Tel. 0971/8070 (Infotheke Rathaus). Telefonische Beratung und Terminvereinbarung sind auch jederzeit möglich unter 0800/809 802 400 (kostenfreie Hotline der Verbraucherzentrale ). red