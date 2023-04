Der Biosphären Land.Kinder.Garten am Eschenbach ist der Frage auf der Spur: „Wie Leben entsteht?“. Zu diesem Thema hat sich die Zeit vor Ostern hervorragend angeboten, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, schreibt er Kindergarten in einer Pressemitteilung.

Durch dieses Projekt begleitet der Erlebnis-Bauernhof in Oberthulba mit Anja Wagenbrenner den Kindergarten.

Wenn alles so läuft, wie es geplant ist, dann werden müssten bald zehn Küken die Schalen ihrer Eier aufbrechen und das erste Mal das Licht der Welt sehen. „Und wenn alles sehr gut läuft, findet das an einem Kindergartentag statt, dann können unsere Kinder die frisch geschlüpften Küken begrüßen“, schreibt der Kindergarten weiter.

Stoßsicherer Platz

Noch befinden sich die Eier in einem Inkubator, der einen festen und stoßsicheren Platz in einem Gruppenraum hat. So lässt sich das Geschehen gut beobachten.

Insgesamt 21 Tage liegen die Eier in dem Brutapparat, in dem eine konstante Temperatur von immer genau 37,5 Grad herrscht. Auch die Zimmertemperatur muss konstant sein, heißt es weiter.

Damit die Kinder auch sehen können, wie sich das Küken an den insgesamt 21 Tagen im Ei nach und nach entwickelt, haben die Erzieherinnen eine Abbildung zu jeder einzelnen Phase im Ei. Das hilft, sich diesen Prozess besser vorstellen zu können.

Und jetzt heißt es: abwarten und Verantwortung übernehmen. red