„Ernährungshandwerk erleben – Ernährung macht Schule" macht regionaltypische Produkte aus Bayern mit allen Sinnen erlebbar. Hierbei treffen Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer, Brauer und Mälzer, Winzer , Käser sowie Köche auf 7. bis 9. Klassen bayerischer Mittel- und Realschulen. Die Schulklassen besuchen Ernährungshandwerker an ihrem Arbeitsplatz und werfen einen Blick hinter die Kulissen, heißt es in einer Pressemeldung der Regierung von Unterfranken .

Mehr als Betriebsbesichtigung

Interessierte Schulen und Handwerksbetriebe können sich für eine Teilnahme bei der Regierung von Unterfranken , Sachgebiet 62, anmelden. „Ernährungshandwerk erleben“ hat das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten konzipiert.

Beim Besuch beim Ernährungshandwerker erleben Schüler mit allen Sinnen das Handwerk mit seinen bayerischen Produkten, indem sie an der Herstellung der Schmankerl teilnehmen. Am Arbeitsplatz des Ernährungshandwerkers sehen, hören, riechen und fühlen die Schüler ihre selbst zubereiteten Spezialitäten. Beim Besuch der Schulklasse handelt es sich um mehr als eine Betriebsbesichtigung. Die Schüler erfahren und erleben das Handwerk und regionaltypische Produkte, indem sie aktiv an der Herstellung teilnehmen.

Zur Vorbereitung auf den Besuch erhalten Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien mit Informationen zu den Ernährungshandwerken und bayerischen Spezialitäten. Dieser Materialordner kann auch unabhängig vom Besuch im Unterricht eingesetzt werden.

Vor dem ersten Schulklassenbesuch gibt es für die Betriebe eine Projekteinführung. „Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Schülerinnen und Schüler für regionale Lebensmittel zu sensibilisieren und die Wertschätzung für diese zu verbessern", fasst Teresa Öchsner die Ziele zusammen. Infos gibt es beim Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn.bayern.de) oder beim Sachgebiet 62 der Regierung von Unterfranken . Ansprechpartnerin ist Teresa Öchsner, (Tel. 0931/380 62 63, teresa.oechsner@reg-ufr.bayern.de). Anmeldung unter Ernaehrung.macht.Schule@KErn.Bayern.de sowie bei Teresa Öchsner. ruf