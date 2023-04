Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Silo-Zuges auf der A7 in Richtung Kassel ins Schleudern, drehte sich einmal um 180 Grad und kam schließlich mit der Vorderachse und Hinterachse des Siloanhängers über die Mittelschutzplanke zum Stehen, berichtet die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Wegen der an dieser Stelle verstärkten Mittelschutzplanke erfolgte kein Durchbruch auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Würzburg geflogen werden. Auslaufende Hydraulikflüssigkeit vermischte sich mit dem Regenwasser und floss etwa einen Kilometer abwärts in den Grünstreifen, berichtet die Polizei weiter. Durch die dadurch notwendige Reinigung der Fahrbahnoberfläche und die folgende Bergung blieb die Autobahn über sieben Stunden komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hammelburg und Euerdorf sowie die Autobahnmeisterei Oberthulba und das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 105.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der VPI Schweinfurt-Werneck fest, dass der Fahrer des Silozuges nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, heißt es im Bericht. pol