Am „Welttag des Buches“ hat das Team der Katholisch öffentlichen Bücherei Aschach wieder eine Vorlesestunde organisiert. Der kleine Siebenschläfer (Originaltitel: „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte“ von Sabine Bohlmann , erschienen im Thienemann Verlag) will und will nach dem Winterschlaf nicht aufwachen.

Doch seine Freunde haben viele Ideen, wie man ihn munter machen kann: Das Eichhörnchen kitzelt ihn an der Nase, der Hase bringt Frühstücksduft in die Höhle, der Igel pickst ihn, der Specht hämmert, das Stinktier pupst und die Glühwürmchen sorgen für viel Licht in der Höhle. Gemeinsam machen die Tiere noch richtig viel Krach – und das haben die kleinen Zuhörer in der Bücherei Aschach als Weckruf dann auch gemacht.

Aber nichts passiert! Der kleine Siebenschläfer schläft einfach weiter. Erst als alle Tiere gegangen sind und es mucksmäuschenstill ist, wacht er auf. Bei so einer Stille kann ja keiner schlafen.

Auch das beherrschten die Kleinen – plötzlich war es total still im Raum, wie das Team der Aschacher Bücherei in einem kleinen Bericht an die Presse schreibt. Nachdem der kleine Siebenschläfer endlich wach war gestalteten die Kinder noch schöne blühende Frühlingswiesen für den kleinen Siebenschläfer. red