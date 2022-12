Im Rahmen des St. Elisabeth-Gottesdienstes in Garitz wurden sieben neue Ministrantinnen von Pfarrvikar Karl Feser in ihrem Dienst willkommen geheißen.

Gut vorbereitet von den Oberministranten Lukas Ebel, Mirjam Glaser und Antonia Behl startete der ausschließlich weibliche Nachwuchs: Mathilde Dürheimer, Emilia Glöckler, Tessa und Hannah Huppmann, Luana Scheit, Melissa Schlei und Amelie Schönlein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine gut besuchte Kirche mit zahlreichen Gläubigen zeugte davon, dass die Garitzer Gemeinde mit Begeisterung an einem solchen Ereignis teilnimmt. Auch fast alle aktuellen Garitzer Ministrantinnen und Ministranten ließen es sich nicht nehmen, diesen besonderen Gottesdienst zu begleiten.

Der Elisabeth-Gottesdienst zur Einführung stand unter dem Thema „Nachfolge Jesu “. Die Gedanken dazu wurden durch allerlei Schuhe illustriert. So standen „schicke Schuhe“ für die Verantwortung, die die Ministranten tragen, „Turnschuhe“ für Spiel und Spaß bei ihrem Dienst und ihren Freizeiten, das Profil von „Wanderschuhen“ für den Halt, den Jesus im Leben gibt. Schließlich kamen auch „schmutzige Schuhe“ zum Einsatz, als Zeichen für anstrengende Wege auf Prozessionen, und „Hausschuhe“ für die Geborgenheit, die die Kirche gibt.

Als Zeichen für ihre abgelaufene Zeit stellten die zwei scheidenden Oberministrantinnen Antonia Behl und Magdalena Keller abgetragene Schuhe auf den Weg zum Altar hin. Pfarrvikar Feser zeigte sich stolz über seine große Schar von nun 21 Garitzer „Minis“. Dies sei in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes, heißt es weiter in der Mitteilung. Bedenke man, dass der älteste Ministrant nun bereits zehn Jahre aktiven Dienst leistet, lässt das Pfarrvikar Feser mit den sieben neuen Ministrantinnen für Garitz in eine positive Zukunft blicken. red