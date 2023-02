Wer innerhalb eines Jahres die meisten Medien bei der Stadtbücherei Bad Kissingen ausgeliehen hat, der wird von der Stadt Bad Kissingen geehrt. Oberbürgermeister Dirk Vogel hat Geschenke an die Siegerinnen und Sieger überreicht.

Eine Bücherei wäre nichts ohne ihre Leserinnen und Leser, die die Räume mit Leben füllen, mit denen man in persönlichem Kontakt steht, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Bad Kissingen . Und auch wenn die Stadtbücherei Bad Kissingen mit der Zeit geht und ihr digitales Angebot (Onleihe, Streamingdienste) weiter ausbaut: Das „Kerngeschäft“ soll weiter in der Ausleihe vor Ort liegen.

Aus diesem Grund ehrt die Stadt Bad Kissingen jährlich die Leserinnen und Leser, die im vergangenen Jahr die meisten Medien in der Bücherei entliehen haben. Oberbürgermeister Dirk Vogel nahm die Ehrung mit Ralf Ludewig (Vorsitzender der Werbegemeinschaft Pro Bad Kissingen ) vor, der Gutscheine für die Preisträgerinnen und Preisträger mitgebracht hatte, die in den Bad Kissinger Geschäften eingelöst werden können. In der Gruppe der Kinder/Jugendlichen lag die sechsjährige Elenor Josephin Pohl mit 225 Entleihungen ganz vorne, dicht gefolgt von Bella Schlereth (9) mit 179 Entleihungen und Paulina Eberlein (11) mit 149 Entleihungen. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt. Bei den Erwachsenen führte Yvonne Prause das Feld an. Sie kam im verganenen Jahr auf 387 Entleihungen.

Leserin Irene Voll, landete mit 308 Entleihungen auf dem zweiten Platz, nachdem sie im vergangenen Jahr den ersten Platz erreicht hatte. Auf dem dritten Platz hat sich seit dem vergangenen Jahr nichts geändert, diesen belegte wieder Alexander Worusski mit 294 Entleihungen.

Vogel ging auf die Bedeutung des Lesens ein und erkundigte sich bei den Preisträgern, welche Bücher sie gerne zur Hand nehmen. Zudem wies er auf die Bedeutung von Büchereien gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Preisen hin, die für viele ein immer größer werdendes Problem darstellen. „Für 18 Euro kann die ganze Familie alle Medien nutzen, dazu gehören übrigens auch Hörbücher und Streamingdienste. Eine wirksame Arznei gegen den allgemeinen Preisanstieg, von dem sich die vielen prämierten Leserinnen und Leser überzeugt haben“, so Vogel weiter. red