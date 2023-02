Auf Betrüger hereingefallen ist eine Seniorin aus Oberleichtersbach . Bereits seit Ende Januar hatten die Betrüger versucht, ihr mehrere Tausend Euro zu entlocken, wie es in einer Pressemeldung aus dem Polizeipräsidium Unterfranken heißt.

Um einen vermeintlichen Geldgewinn zu erhalten, sollte die Dame in Vorleistung zwei Überweisungen tätigen. Und tatsächlich überwies die Frau mehrere Tausend Euro an die Betrüger . Bei einer zweiten Überweisung schöpfte die Mitarbeiterin einer Bankfiliale allerdings Verdacht und bewahrte sie vor weiterem Schaden, heißt es weiter im Bericht der Polizei .

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Telefonbetrüger als Staatsanwalt ausgegeben und der Seniorin einen Geldgewinn in Höhe von 115.000 Euro versprochen. Für den Erhalt des Geldes sollte die Frau jedoch zunächst mehrere Tausend Euro auf ein auswärtiges Konto überweisen.

Sie ahnte zunächst nicht, dass sie einem Betrüger aufgesessen war, und wies einen Teil des geforderten Geldes Ende Januar an. Nachdem sie in der ersten Februarwoche eine weitere Überweisung tätigen sollte, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten, fiel einer Bankmitarbeiterin die Betrugsmasche auf. Eine zweite Überweisung konnte so verhindert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Wie es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums heißt, werden immer wieder Menschen Opfer von dieser Art von Betrügereien am Telefon. Das Vorgehen der Täter sei dabei außerordentlich facettenreich und reiche von Einforderungen von Gebühren für eine angebliche Teilnahme an Gewinnspielen bis hin zu falschen Gewinnversprechen.

Die Polizei rät deshalb:

* Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

* Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten.

* Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

* Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

* Oftmals verwenden Betrüger falsche Telefonnummern, die den Anschein einer offiziellen Stelle oder Behörde erwecken sollen. Lassen Sie sich davon nicht täuschen.

* Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

* Wenn Sie bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie möglichst umgehend Ihre Bank. red