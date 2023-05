Wie die Polizei berichtet, wurde bereits am Montag eine 90-jährige Seniorin Opfer eines Betrügers . Die Frau holte in einer Bankfiliale in Garitz an dem dortigen Geldautomaten Bargeld. Nachdem sie ihr Geld entnommen hatte und weggehen wollte, sprach sie ein Unbekannter an und übergab ihr eine 20-Euro-Banknote, welche sie nach seiner Aussage im Geldausgabefach vergessen hatte. Er brachte die Seniorin dazu, nochmals ihre Bankkarte im Geldautomaten einzuführen und ihre Geheimzahl einzugeben. Anschließend war der freundliche Betrüger bei der Eingabe der Daten „behilflich“. Es gelang ihm, die Bankkarte gegen eine gleichartige der VR-Bank Würzburg auszutauschen, was die Seniorin nicht bemerkte. Anschließend konnte der Mann mit der Bankkarte und der ausgespähten PIN 800 Euro abheben. Am Folgetag ließ sich der Unbekannte am Geldautomaten der VR-Bank-Filiale in Oberthulba nochmals den Betrag von 1000 Euro auszahlen.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein, er hat eine schlanke Figur, mittlere Größe, dunkles kurzes gewelltes Haar und sprach gebrochenes Deutsch. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Hose und einer olivgrünen Basecap mit einem runden Symbol. Ferner trug er auch eine weiße FFP2-Maske. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0971/714 90. pol