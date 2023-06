Aus ganz Unterfranken trafen sich die gewählten Vertreter der elf Kreisverbände der CSU-Senioren-Union (SEN) zu ihrer jährlichen Delegiertenversammlung in der Wilhelm-Hegler-Halle in Oerlenbach . Der Bezirksvorsitzende, Walter Gutmann (Wildflecken), begrüßte die 66 Delegierten, die Ehrengäste sowie zahlreiche Bürger aus Nah und Fern, die wohl vor allem die Gelegenheit nutzen wollten, den Hauptredner der Veranstaltung Klaus Holetschek (MdL), den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, zu hören und mit ihm ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In seinem Bericht sah Vorsitzender Walter Gutmann den Bezirksverband als Bindeglied zwischen den wichtigen Orts- und Kreisverbänden und dem Landesverband. Er hob hervor, dass er bei seinen zahlreichen Besuchen in den Kreisverbänden immer wieder feststellen konnte, welch engagierte Arbeit für Senioren dort geleistet werde. Er sehe es als eine seiner Hauptaufgaben an, durch diese seine Präsenz die Vernetzung zwischen den Kreisverbänden untereinander und den weiteren CSU-Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen stetig zu verbessern.

Stellvertretend für alle im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder der SEN erinnerte er an Stadtrat Norbert Binder aus Hammelburg, der lange Jahre verantwortungsvolle Arbeit auch im Orts- und Kreisverband der SEN getätigt hatte. Gutmann zeigte auch einige Schwerpunkte der Arbeit der SEN auf, die es in diesen Tagen auf politischer Ebene umzusetzen bedürfe: Ein entschiedenes „Nein“ zur geplanten Pflicht zur Führerscheinprüfung von Senioren, die Ablehnung der Cannabis-Legalisierung und die Rücknahme oder Änderung der bereits beschlossenen Wahlrechtsreform. Nicht ohne Stolz verkündete er den aktuellen Mitgliederstand im Bezirksverband Unterfranken von 1785 Senioren.

Nach dem Kassenbericht des Bezirksschatzmeisters Jürgen Gärtner erfolgten die turnusmäßigen Neuwahlen mit folgendem Ergebnis: Bezirksvorsitzender: Walter Gutmann (KV Bad Kissingen), stellv. Bezirksvorsitzende: Otto Hünnerkopf (KV Kitzingen), Wolfgang Kunzmann (KV Hassberge), Dieter Wagner (KV Schweinfurt Land) und Christel Teroerde (KV Würzburg Stadt und Land); Schatzmeister: Jürgen Gärtner (KV Aschaffenburg Stadt), stellv. Schatzmeister: Edgar Schuck (KV Schweinfurt Land); Schriftführerin: Elisabeth Kuhn (KV Bad Kissingen), stellv. Schriftführer: Klaus-Dieter Hild (KV Würzburg); Digitalbeauftragter: Leander Wöber (KV Aschaffenburg Land); Beisitzer: Siegfried Erhard , Hildegard Schöbel-Bossinger (beide KV Bad Kissingen), Günter Harzdorf (KV Würzburg), Gerald Bayer (KV Miltenberg), Hans-Jörg Clausnitzer (KV Main-Spessart), Erna Höchner (KV Kitzingen), Kurt Herbert (KV Rhön-Grabfeld); Kassenprüfer: Günther Bergmann und Franz Sennefelder.

Gutmann erinnerte in seinem Rückblick auf 20 Jahre SEN Bezirksverband Unterfranken daran, dass Herbert Neder nicht nur Kreisvorsitzender in Bad Kissingen, sondern auch zwölf Jahre lang Vorsitzender des Bezirksverbandes war. Ihm folgten als Bezirksvorsitzende Eduard Lintner (sechs Jahre) und vor zwei Jahren Walter Gutmann . Stellvertretend für alle engagierten Vorstandsmitglieder in den Kreisverbänden und im Bezirksverband ehrte Gutmann einen Allrounder aus dem Kreisverband Bad Kissingen: Für seinen unermüdlichen Einsatz seit 2003 überreichte er Helmut Kolb die Gebhard-Glück-Medaille in Silber. Der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek ging in seiner Rede besonders auf die verschiedenen Themenbereiche seines Aufgabengebietes ein. Sowohl Delegierte als auch Gäste auf der Tribüne richteten im Anschluss Fragen an den Minister. red