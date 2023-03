Er steht morgens früh auf, um die Sicherheit der Kinder auf ihrem Weg in die Schule zu gewährleisten: Seit über 16 Jahren kümmert sich Arthur Höver als Schulweghelfer in der Berliner Straße um die Sicherheit auf dem Schulweg, heißt es in der Pressemitteilung der Verkehrswacht Hammelburg .

Als „gute Seele“ sorgt er bei Wind und Wetter auf der stark befahrenen Straße auf Höhe vom Hochhaus für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler . An der ausgeschilderten Fußgängerfurt hilft er beim Überqueren der Straße und an der nahen Bushaltestelle kümmert er sich um Ordnung und um das gefahrlose Einsteigen, heißt es weiter.

Verkehrswachtvorsitzender Alfons Hausmann und der Verkehrserzieher der Hammelburger Polizei , Hauptkommissar Hubert Koch, nahmen das jetzt zum Anlass, um Arthur Höver nicht nur für seine langjährige Tätigkeit zu danken, sondern ihm auch eine neue wetterfeste Dienstjacke zu überreichen.

Schulweghelfer verstärken zusammen mit den Schülerlotsen die Sicherheit auf dem Schulweg. Verkehrswacht und Polizei unterstützen und organisieren den Einsatz. Wer Interesse an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit hat, kann sich bei Polizeihauptkommissar Koch unter Tel. 09732/606 118 informieren.

In diesem Zusammenhang weist Hausmann auch auf das richtige Verhalten an Omnibushaltestellen hin: Wenn an einem Bus des Linien- und Schulverkehrs schon beim Anfahren der Haltestelle das Warnblinklicht eingeschaltet wird, darf der Bus nicht mehr überholt werden. Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Dies gilt auch für den Gegenverkehr. Den Bussen ist auch das Abfahren von den Haltestellen zu ermöglichen. Im Bereich 15 Meter vor und hinter der Haltestelle ist das Parken verboten pol