In der St.-Laurentiuskirche in Thundorf begann der Kolpinggedenktag mit einem Gottesdienst . Im Feuerwehrhaus ging die Kolpinggedenkfeier weiter. Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften übernahm die Vorsitzende Rosalinde Koch. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel, einer Urkunde und einem Präsent Anton Bauernschubert und Manfred Schlechter sowie für 25 Jahre Wiltrud Bauernschubert geehrt. Eine ganz besondere Ehrung und Überraschung zugleich für ihre über 20-jährige Leitung des Vereins als 1. Vorsitzende erfuhr Rosalinde Koch auf Vorschlag des Vorstands durch die Landes- und Diözesanvorsitzende Dorothea Schömig. Rosalinde Koch war nicht nur an vorderster Front im örtlichen Verein , sondern sie war auch das erste weibliche Mitglied , das bei Kolping aufgenommen wurde und Thundorf der erste Verein im internationalen Kolpingwerk , der Frauen aufnahm.

Bürgermeisterin Judith Dekant richtete Dankesworte an den Verein , der über Jahrzehnte hinweg das Dorf entscheidend mitgeprägt hat. Der Verein kann sich in alle Themen einbringen und sie ging in diesem Zusammenhang auch auf die Aktion „Mich drückt der Schuh“ ein. Auch wenn die goldenen Jahre inzwischen der Vergangenheit angehören, so hat Kolping nach wie vor einen festen Platz im Dorfgeschehen. Dabei wünscht sich Dekant, dass sich auch weiter Mitglieder bereitfinden, eine Führungsrolle zu übernehmen. Wie bei anderen Vereine auch gebe es Nachwuchsprobleme.

Die Diözesan- und Landesvorsitzende Dorothea Schömig bezeichnete es als Kolping-Markenzeichen, sich in Kirche und Staat zu engagieren. Geplant sind eine Landeswallfahrt und die Ausrichtung eines Bayerischen Kolpingtages. Werbung betrieb Anton Bauernschubert für die Schuhaktion, die im letzten Jahr in Thundorf 163 Kilogramm einbrachte.

Eine besonderer Programmpunkt war der Auftritt von Mundartdichter Wilhelm Wolpert. Er vertritt in Sachen Mundart seine Heimatstadt Haßfurt und ist Autor zahlreicher Bücher. Auch bei „Fastnacht in Franken“ war er zu den Anfangszeiten mit dem Hasenterzett dabei. Wolpert ist ein „gewürfelter Franke“, denn vor einigen Jahren wurde ihm der „Fränkische Nobelpreis“, der Frankenwürfel verliehen. Ein ausgewiesener Mundartexperte mit einem Humor der Extraklasse, wovon sich die Mitglieder vor Ort überzeugen konnten. Bei der Kolpingfeier lag der Schwerpunkt seines Auftrittes, beim bevorstehenden Weihnachtsfest: „Heuer schenk mer uns ämal nix!“.

Der Abschluss des Kolpingtages war ein gemeinsames Mittagessen und ein gemütliches Beisammensein für Mitglieder und deren Partnerinnen und Partner. mib