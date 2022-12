In diesem Jahr feierten sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Beim Fototermin bedankte sich der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Schweinfurt , Thomas Stelzer, gemeinsam mit deren Führungskräften für den langjährigen Einsatz und das eingebrachte Engagement bei den verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern .

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Ich finde es klasse, dass wir so viele Dienstjubiläen im Haus haben. Als Arbeitgeber helfen wir, die Balance zwischen Beruf und Familie zu halten. Beispielsweise sind flexible Arbeitszeitmodelle, verschiedene Gesundheitsmanagementaktionen, Hilfen bei den Herausforderungen der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen in der Agentur für Arbeit längst selbstverständlich geworden“, so Stelzer. red