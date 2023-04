Seit Februar 2008 gibt es diese soziale Einrichtung der evangelischen Kirche in Wildflecken . Auch wenn zu Beginn einige Hürden überwunden werden mussten, stellte sich schnell heraus, wie wichtig die hier angebotene Hilfe ist.

Tischlein deck dich arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die Tafel. Die Kunden müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen und können dann jeweils am Freitagnachmittag zur Lebensmittelausgabe kommen, heißt es in einer Pressemeldung der Einrichtung . Das wöchentliche Lebensmittel-„Paket“ ist nicht umsonst, sondern kostet, je nach Anzahl der Personen, zwischen zwei und drei Euro.

Zur Zeit werden knapp 100 Personen versorgt, berichtete Christine Gehrlein bei der kleinen Feier anlässlich des Jubiläums. Das ist für einen Ort wie Wildflecken eine ziemlich große Zahl. Erschwerend kommt hinzu, dass die von den Geschäften gespendeten Lebensmittel weniger werden, heißt es weiter.

Zum Glück gibt es aber immer wieder Geschäftsleute und Privatpersonen, die die Not der Menschen sehen und die ehrenamtliche Arbeit mit Geldspenden unterstützen. So ist es den Verantwortlichen möglich, Lebensmittel zuzukaufen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Respektvoller Umgang mit Kunden

Christine Gehrlein und Pfarrer Bodo Bergk, die Verantwortlichen für Tischlein deck dich, bedankten sich ganz besonders bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement und den respektvollen Umgang mit den Kunden.

Dieser Dank richtete sich auch in ganz besonderer Weise an Brigitte Schüssler, die an diesem Abend verabschiedet wurde. Sie war nicht nur von Anfang an überzeugt von der Notwendigkeit dieser sozialen Einrichtung , sondern war auch eine der ersten Mitarbeiterinnen und Mitorganisatorin. Sie trug insbesondere in den letzten Jahren eine große Verantwortung als erste Ansprechpartnerin für alle Belange: die der Kunden, der Lebensmittel-Geschäftsleiter, aber auch der kommunalen Partner und des Landkreises.

Spenden für die soziale Einrichtung

Wildfleckens 1. Bürgermeister Gerd Kleinhenz würdigte die Arbeit aller Ehrenamtlichen bei Tischlein deck dich. Er bedankte sich dafür, dass die Mitarbeiter die Not ihrer Mitbürger nicht übersehen, sondern dazu beitragen, eben diese zu mildern. Außerdem hatte er eine Spende dabei. Bei der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates Wildflecken wurde beschlossen, Tischlein deck dich mit 300 Euro zu unterstützen, heißt es weiter im Pressebericht.

Die Vertreter der Tafel Bad Brückenau sorgten für eine weitere Überraschung: Sie brachten Lebensmittel für die Ausgabe mit und auch aus den Reihen der geladenen Gäste gab es noch eine Geldspende. red