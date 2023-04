Die „Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen “ ist für Gäste und Einheimische gleichermaßen interessant. Sie findet am Samstag, 29. April, am Sonntag, 30. April, sowie am Montag, 1. Mai, statt und beginnt jeweils um 14 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/ 8048-444, und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Online gibt es Tickets unter badkissingen.de/events. red/Nina Pareia Santo