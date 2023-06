Unter dem Motto „Weil’s dich betrifft!“ waren in einer Gottesdienstreihe des Pastoralen Raums Burkardroth/Bad Bocklet alle Radfahrer zu einem Segnungsgottesdienst eingeladen. Pastoralreferent Rainer Ziegler und der Gottesdienstbeauftragte Walter Kuhn hatten dafür einen besonders gut geeigneten Platz ausgewählt, heißt es in einer Pressemitteilung: die Heimkehrerkapelle in Stangenroth .

Zwischen ihrem Ort und dem Totnansberg hatten 1946 Stangenrother Bürger als Dank für die Heimkehr vieler Soldaten, zum Dank für die Verschonung des Dorfes und zum tröstlichen Gedenken an die Gefallenen eine neue Schmerzenskapelle gebaut.

Begleitung und Schutz

Dort kamen nun über 100 Freunde des Fahrradsports zusammen und baten Gott um den Segen für sich und ihre Fahrräder. „Wir sehen in Gott unseren Begleiter, Beschützer und Freund“, so formulierte es Walter Kuhn in seiner Einleitung und traf damit wohl genau die Motivation und Beweggründe der Radler, die der Einladung zu diesem besonderen Gottesdienst gefolgt waren.

Eine Reiseerzählung aus dem biblischen Buch Tobit, in der der Engel Raffael den Auftrag erhält, den jungen Tobias auf einer Reise zu begleiten, wurde vorgetragen, und dies war die rechte Hinführung zur Segnung der Räder, bei der dann für jeden einzelnen Gläubigen Gott um Begleitung und Schutz gebeten wurde.

Der Dank der beiden Gottesdienstleiter galt den Mitgliedern des örtlichen Kriegervereins für die Pflege der wunderschönen Gebetsanlage und schließlich für die Verpflegung der Radfreunde mit Speis und Trank, heißt es weiter.

Einen besonderen Beitrag leistete auch der Wollbacher Klaus Wolf , der Luftpumpe und Werkzeug bereit hielt und so manchem Teilnehmer mit Rat und Tat zur Seite stand. red