Dass ein Ordensabend keine Prüfung für das eigene Sitzfleisch darstellen muss, bewiesen einmal mehr die Närrinnen und Narren der Gauaschacher Carnevals Abteilung (GCA). Ein gelungenes buntes Programm lockerte den Abend auf und nahm das Publikum in der vollen Sporthalle des TSV entsprechend mit.

So feierten die Mädchen und Jungen der Purzelgarde ab vier Jahren ebenso ihr Sessionsdebüt wie die Gauaschacher Minis, die ins Reich des „Aladin im Wunderland“ entführten. Die Juniorgarde und eine heuer wieder sehr gut anzuschauende Prinzengarde zeigten schmissige Gardetänze. Die Trainerinnen der Gauaschacher Tanzgruppen können nach der doch langen Coronapause mit den Ergebnissen ihrer Schützlinge zufrieden sein. Super trainiert hat auch Tanzmariechen Ronja Feeser, die mit ihrem Auftritt für Beifallsstürme sorgte. Einen frechen Beitrag in Wort und Gesang gab es vom zehnjährigen Finn Reichert aus Obersfeld als Bäuerle aus dem Bachgrund. Er wird am Faschingssonntag bei „Jung und närrisch“ BR Fernsehen zu sehen sein.

Ein Wallfahrertrio aus Obersfeld sorgte ebenso für Erheiterung im Saal. Das Moderatoren-Trio Simon Lilienweiß, Eva Ziegler und Susanne Weber war kurzfristig für den erkrankten Sitzungspräsidenten Frank Oswald eingesprungen und führte abwechselnd durch den Abend.

Der Ordensabend ist auch der Abend der Senatoren, die den Kauf so mancher neuer Kostüme, Trainingsjacken oder anderer Ausstattungen der Karnevalisten ermöglichen. Zu diesen festen Spendern gesellten sich in diesem Jahr Christian und Michaela Meder, die den Kauf der Materialien für die neuen Kleider der Purzelgarde ermöglichten sowie Sabine Lilienweiß, die diese Kleider in ihrer Freizeit nähte.

Im Kreis der Senatoren konnte Senatorenführer Gerhard Scheuerer mit Heiko Liegl und Jens Schmähling zwei neue Gönner der GCA vorstellen. Ziel sei es nunmehr, die elf in der Anzahl an Spendern im kommenden Jahr vollzumachen, am besten auch mit Frauen, um die Quote passend zu machen, scherzte Scheuerer. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Scheuerer und Senator Michael Vollmuth wurden im Verlauf des Abends mit dem Orden „Förderer der Fränkischen Fastnacht“ vom Fastnachtverband Franken (FVF) ausgezeichnet. Sehr erfreulich: Eine ganze Reihe neuer Mitglieder konnte Susanne Weber in der GCA begrüßen, was für eine deutliche Verjüngung der Mitgliederstruktur sorgt. Verabschiedet wurden mit einem Dankeschön für ihre geleistete Arbeit bei der GCA Miriam Full, Bruni Hertlein und Dagmar Herold sowie Helene und Emily Karl für ihren Einsatz als Trainerinnen.

Launige und erfrischend kurze Grußworte sprachen Bürgermeister Armin Warmuth und Ortssprecher Edmund Schaupp, es wurde herzlich gelacht. Letzterer meinte, dass die Gauaschacher nunmehr wegen der so schlechten Straße nach Hammelburg einen eigenen Flugplatz beantragen, vielleicht ginge der schneller zu bauen als die Straße zu reparieren oder einen Fahrradweg zu bekommen. „Als Fahrradfahrer auf dieser Straß’, da fühlst du dich wie a gejagter Has’“, reimte Schaupp trefflich. Als Startbahn für die Flieger nach Aschi würde sich die neu gestaltete Bahnhofstraße eignen.

Zahlreiche Ehrungen für die Jahre 2021 und 2022 des Fastnachtsverbandes Franken, vertreten durch André Köstner, wurden vorgenommen. Die höchste Ehrung des Abends, der „Till von Franken“ wurde Ehrensenator und GCA-Urgestein Werner Vorndran zuteil. Sichtlich gerührt und vollkommen überrascht, nahm er diese Ehrung entgegen.

Den Verdienstorden, die Vorstufe des „Till“, erhielten Marina Scheuerer (2021) sowie Hartmut Meder, Christoph Hartmann und Winfried Feser (2022). Mit dem Sessionsorden für 2021 wurde Raimund Spahn geehrt, den Sessionsorden 2022 erhielten Melanie Schmähling und Cynthia Teubert als Anerkennung für ihre geleistete Arbeit.

Mit dem Jubiläumsorden zum 70-jährigen Bestehen des Fränkischen Fastnachtsverbandes wurden Emily Karl und Steffen Richter geehrt. Die Ehrennadel in Silber erhielten Markus Göbel für 2021 sowie Julia Weissenberger und Gerhard Scheuerer. Alle Preisträger erhielten den verdienten Applaus des Publikums. red