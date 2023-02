Eine Schutzweiche sorgt im Museumsbahnhof Fladungen künftig dafür, dass sich abgestellte Waggons oder Loks nicht mehr selbständig machen können. Im Mai 2003 war dies geschehen, als die Lok eines Gleisbauzuges führerlos bis nach Nordheim rollte. Dort prallte sie am Bahnübergang mit einem Pkw zusammen, wobei ein Kleinkind starb. Daran erinnerte Lothar Hubert vom Verein Rhönzügle e.V. bei der Zusammenkunft des Zweckverbandes Fränkisches Freilandmuseum in Würzburg.

Problem: Gefälle

Das Problem sei das Gefälle von Fladungen in Richtung Heufurt. Deshalb soll am Bahnhof Fladungen eine Schutzweiche mit einem Sicherungsgleis eingebaut werden. „Das gab es schon einmal, als der Bahnhof noch in Betrieb war, wurde dann aber abgebaut.“ Den Einbau nannte Lothar Huber einen logischen Schritt zur Zukunftssicherung des Museums.

Zur Funktion der Schutzweiche sagte er, dass diese technisch so ausgestattet ist, dass bei Nichtbetrieb der Bahnstrecke die Weiche automatisch so gestellt ist, dass eventuell selbständig losfahrende Fahrzeuge auf das 120 Meter lange Abstellgleis geleitet und dort gestoppt würden. Das Problem sei das Gefälle an der Schienenstrecke. Sollte ein Eisenbahnfahrzeug unbeabsichtigt in dieses Gefälle rollen, würde es beschleunigen und vermutlich bis Ostheim nicht mehr zum Stillstand kommen. Das stellt eine Gefährdung besonders an Bahnübergängen dar, wie sich im Mai vor 20 Jahren gezeigt hatte. Danach habe man natürlich besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So durften Weichen nicht in Richtung Streckengleis gestellt sein, und bei Waggons wurde eine vollständige Bremsprobe vorgenommen.

Hohe Förderung

Die Wiederherstellung einer Schutzweiche mit Sicherungsgleis verursacht geschätzte Kosten von mehr als eine halbe Million Euro. Aktuell gibt es die Möglichkeit diese Maßnahme mit 80 Prozent zu fördern, so dass der Zweckverband lediglich 102.471 Euro dazu zahlen müsste, sagte Zweckverbandsvorsitzender Thomas Habermann . Eine weitere Maßnahme ist am ehemaligen Bahnhof in Nordheim die Wiederinstandsetzung eines Abstellgleises mit einer Länge von 140 Metern. Hier könnten Fahrzeuge abgestellt, aber auch durch den Bau einer Halle vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Das Gleis könnte für das Beladen von Schienenfahrzeugen genutzt werden. Dies vor allem, wenn diese auf einen Lkw zur Reparatur verladen werden müssten. Auch andere Güter könnten so mit der Bahn transportiert werden. Die Holzschwellen sind allerdings morsch und müssen ersetzt werden. Die Kosten wurden auf rund 330.000 Euro beziffert, wobei beim Zweckverband lediglich 67.181 Euro bleiben.

Einstimmig war denn auch die Entscheidung für beide Maßnahmen, die bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein müssen. mhf