Auch in diesem Jahr wurde in der Buchhandlung Nikolaus der Welttag des Buches gefeiert. So kam unter anderem die 4. Klasse der Grundschule Bad Brückenau mit ihrer Klassenlehrerin zu Besuch, heißt es in der Pressemeldung weiter. Inhaberin Ute von Landenberg gab den Mädchen und Buben der 4. Klasse einen kurzen Einblick in den Buchhandel und die Entstehung eines Buches. Mit viel Begeisterung lösten die Schülerinnen und Schüler die Fragen im Bücherquiz und erhielten dafür den Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von der Buchhandlung geschenkt. Der Welttag des Buches wird seit 1995 international am 23. April begangen, unter anderem besuchen Schulklassen ihre Buchhandlung und erhalten ein Buchgeschenk. red