Mit zwei für den Markt Oberthulba guten Nachrichten wartete Bürgermeister Mario Götz in der letzten Sitzung des Jahres auf, bevor er das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren ließ. Das Jugendamt Bad Kissingen habe mitgeteilt, dass die Regierung von Unterfranken die beantragte Jugendsozialarbeit-Stelle für die Grund- und Mittelschule Oberthulba mit vorzeitigem Maßnahmen-Beginn ab 1. Januar bewilligt hat. Als nächster Schritt werde die Finanzierungsvereinbarung zwischen dem freien Träger der Jugendhilfe, dem öffentlichen Träger ( Jugendamt /Landkreis) sowie dem Sachaufwandsträger vorbereitet. Des Weiteren müssen nun die bereits im Entwurf abgestimmte Konzeption und Kooperationsvereinbarung noch unterzeichnet werden. Hier warte das Landratsamt Bad Kissingen noch auf die finale Freigabe durch die Regierung von Unterfranken .

Schon zwölf Anmeldungen

Zum anderen werde die Errichtung einer Interims-Kinderkrippe im Dachgeschoss des Katholischen Pfarrheims in Oberthulba Realität. Dort seien Räumlichkeiten vorhanden, die aber noch als Aufenthalts-, Gruppen- und Ruheraum umgebaut werden müssten. Dies sei nötig, da bis zur Fertigstellung des Neubaus wohl noch drei Jahre verstreichen würden, aber für das kommende Frühjahr schon zwölf Anmeldungen vorlägen. „Die auf dem Stockwerk befindlichen Toiletten und Waschbecken müssen noch kindgerecht hergerichtet und ein Fluchtweg in Form einer Außentreppe angebracht werden“, erklärte Götz. Das Gremium stimmte der Nutzungsänderung in der vorliegenden Form einstimmig zu.

In seinem Jahresrückblick ging der Bürgermeister auf Baulandentwicklung, Nachhaltigkeit, Kinderbetreuung, aber auch auf Jugend- und Seniorenarbeit oder die Herausforderungen für 2023 ein. Bei der Infrastruktur stehe bei vielen Maßnahmen die Umsetzungsphase an, die Baulandentwicklung in Hetzlos sei nahezu abgeschlossen, während für Oberthulba , Wittershausen und Frankenbrunn der Planungsauftrag vergeben sei. In Sachen Naherholung hob Götz die Traumplätze Frankens Saalestück und den neuen Panoramaweg Thulba hervor und bezeichnete den „Thulbataler“ und den „Öhrbachtaler“ als Magneten.

Intern habe man sich mit Grund- und Umsatzsteuer, aber auch mit Leerstandsmanagement und Bauleitplanung befasst. In der Verwaltung finde ein Generationswechsel statt, man habe in diesem Jahr schon vier Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Neben Kinderbetreuung, Klimawandel und Digitalisierung benannte Götz Energiekosten, Inflation und die Materialbeschaffung für die geplanten Baumaßnahmen als Herausforderung für das neue Jahr. Sein Dank galt allen Mitarbeitern, dem Gremium, den Ehrenamtlichen und den Bürgerinnen und Bürgern. Die Atmosphäre sei geprägt gewesen von kritisch konstruktiver Zusammenarbeit und sachlichen Diskussionen. 2. Bürgermeister Jürgen Kolb bedankte sich auch im Namen des Marktgemeinderates bei Götz.