Die Hubertus-Gilde Euerdorf agiert künftig unter der neuen Führung des 1. Schützenmeisters Stephen Kimbrough. Zur Jahreshauptversammlung gab es neben Neuwahlen auch Ehrungen und einen Rückblick auf das Vereins- und Sportjahr.

Der bisherige 1. Schützenmeister gab einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins, wie das Oster-, Orts- und Königsschießen und bemerkte auch, dass dank des Engagements der Mitglieder das Vereinsheim inklusive Wirtschaftsbetrieb an vielen Tagen geöffnet war.

Für die Mannschaft, die aus neun Schützen besteht, berichtete Sportleiter Fedor Fetsch: „In der letzten Woche fand der letzte Kampf in der diesjährigen Runde statt. Damit haben wir unseren Aufstieg perfekt gemacht.“ In Zukunft kämpft die Hubertus-Gilde in der B-Klasse. Jugendleiter Marco Frank zeigte sich ebenfalls optimistisch, da es Anfragen interessierter Jugendlicher gegeben habe.

Kassier Tobias Mützel gewährte einen Einblick in die Finanzen des Vereins, die von Kassenprüfern Michael Röder und Gerhard Blümm bestätigt wurde. „Alles hat perfekt gepasst“, so Kassenprüfer und Zweiter Bürgermeister Michael Röder.

Der stellvertretende Bürgermeister freute sich besonders über den sportlichen Erfolg und sicherte dem Verein ein „immer offenes Ohr“ zu, da der Verein eine Bereicherung für die Marktgemeinde sei.

Für langjährige Treue wurden dann folgende Mitglieder ausgezeichnet: Franz Bretz und Reinhold Bonnländer für 50 Jahre, Dietmar Ortmann für 40 Jahre und Benjamin Schmitt für 25 Jahre. Die sich nun anschließenden Neuwahlen verliefen schnell und unkompliziert. Stephen Kimbrough wurde zum 1. Schützenmeister gewählt und 2. Schützenmeister Benjamin Schmitt in seinem Amt bestätigt.

Neuer Kassier wird Michael Fell, und Dominic Brimer übernahm als Schriftführer das Amt seines Vorgängers Johannes Brimer. Sport- und Jugendleiter bleiben Fedor Fetsch und Marco Frank.

Der neue Schützenmeister dankte seinem Vorgänger, unter dessen Führung trotz der Corona-Krise die Mitgliederzahl stabil blieb und der „Ausdauer, Ideen und Impulse“ einbrachte und so dem Verein „neues Leben einhauchte“. Das motivierte Team möge weiterhin sportlich so aktiv bleiben, das Schützenhaus ertüchtigen und den Wirtschaftsbetrieb mit Unterstützung der Mitglieder regelmäßig führen.

Schließlich wurden noch die nächsten Termine bekanntgegeben. Am 6. April findet das Osterschießen statt, vom 10. bis 13. Mai das Orts- und Königsschießen. Für den 30. September ist ein Federweißenabend geplant, und am 9. Dezember soll die Jahresabschlussfeier stattfinden. hbd