Nachdem die Weihnachtsfeier der Schülerlotsen der Anton-Kliegl-Mittelschule in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausgefallen war, erlebten diese einen Jahresabschluss der besonderen Art. In einer tollen Atmosphäre rollte im Deluxe Bowling Center in Bad Kissingen die Bowlingkugel. Fast 40 Lotsinnen und Lotsen durfte deren betreuende Lehrerin Heike Fischer dort begrüßen: „Es ist nicht mehr selbstverständlich, sich ehrenamtlich zu engagieren und es gibt immer weniger Jugendliche, die dies tun. Umso erfreulicher ist es, dass es so viele Lotsen an der AKMS gibt, die bei Wind und Wetter ihren Dienst leisten.“

Polizeioberkommissar Matthias Kleren ergänzte, zu den Ehrenamtlern sprechend, „dass an allen von Schülerlotsinnen und Schülerlotsen abgesicherten Stellen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen keine Schulwegunfälle passierten und das ist euer Verdienst!“ Möglich wurde die Veranstaltung nicht nur aufgrund eines Zuschusses der Schule in Form einer Spende des Fördervereins, sondern auch dank der Spende der Deutschen Verkehrswacht Bad Kissingen in Höhe von 325 Euro, die Polizeioberkommissar Kleren überreichte. red