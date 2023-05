Kräftiger Schub für das Kulturleben in Schlüchtern : Die Stadt Schlüchtern hat mit dem Ehepaar Sinsel erfahrene Veranstaltungsplaner engagiert, die künftig auf selbstständiger Basis Events in der Bergwinkelstadt organisieren werden. Dieter Sinsel ist in der Region kein Unbekannter. Mit „Eulenspiegel Entertainment“ hat er in den vergangenen Jahren an verschiedenen Orten kulturelle Veranstaltungen organisiert und namhafte Bands sowie Künstler engagiert. Das Engagement wird er künftig im Auftrag der Stadt Schlüchtern weiterführen.

Dieter Sinsel von Eulenspiegel Entertainment verlässt damit seinen bisherigen Spielort in Grebenhain-Crainfeld und wird fortan vorwiegend in der Schlüchterner Stadthalle seine Veranstaltungsreihe fortsetzen. Hierzu wird er seine gesamte Technik wie Mischpult, Strahler und anderes in Schlüchterns „Gud Stubb“ einbauen.

Seit rund 23 Jahren ist er als Organisator von kulturellen Veranstaltungen tätig. Regelmäßig engagierte er Akteure „quer durch den Garten“ – von Musik über Comedy bis hin zu Kabarett.

Der Magistrat hat dem Antrag des Grebenhainers auf Nutzung der Stadthalle für diverse Festivitäten zugestimmt. Die Vereinbarung bezieht sich zunächst auf eine Probephase bis zum 31. Mai kommenden Jahres. In dieser Zeit darf der Organisator testweise Veranstaltungen an vereinzelten freien Terminen durchführen. Sollte die Vereinbarung verlängert werden, ist eine Zahl von maximal 20 Veranstaltungen im Jahr ins Auge gefasst.

Sinsel wird bei seinen Aktivitäten von seiner Ehefrau Ruta Sinsel-Senavaityte unterstützt.

Das Duo hat schon Ideen, was es dem Publikum in der Bergwinkelstadt bieten will. So organisieren die beiden vom 11. bis 20. August den „Kultursommer Schlüchtern “ auf der Open-Air-Eulenspiegel-Wanderbühne, die dann auf der Mauerwiese aufgebaut wird.

Ab September wird die Stadthalle bespielt. Ein erster großer Kracher dort: der Auftritt der fernsehbekannten Komikerin und Schauspielerin Mirja Boes und den „Honkey Donkeys“ mit dem Programm „Heute Hü und morgen auch!“ am Freitag, 17. November. Los geht es um 20 Uhr. Ulrich Schwind