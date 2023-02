Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in der Stadt Bad Kissingen Einwohnerinnen und Einwohner, die am Amtsgericht Bad Kissingen und Landgericht Schweinfurt als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen möchten. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen.

Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht Schöffen werden.

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen sowie Lebenserfahrung und Menschenkenntnis haben. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes - gesundheitliche Eignung.

Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben. Schöffen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu.

Interessierte bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen Erwachsenenstrafsachen bis zum 26. März bei der Stadt Bad Kissingen , E-Mail: hauptverwaltung@stadt.badkissingen.de. Eine Bewerbung ist nur mit dem einheitlichen Bewerbungsformular möglich, das über den Link badkissingen.de/schoeffenwahl heruntergeladen werden kann. Das Bewerbungsformular kann auch an der Infotheke oder in der Hauptverwaltung abgeholt werden.

Für die Bewerbung um das Amt eines Jugendschöffen ist nicht die Stadtverwaltung zuständig, sondern der Landkreis Bad Kissingen . Die Regularien für die Bewerbung müssen dort erfragt werden. red