Abenteuer , Spiel und Spaß waren wieder geboten beim TV/DJK-Oster-Ferienprogramm. Da konnte das teils wechselhafte Wetter den 30 Kindern zwischen sechs und zehn Jahren total egal sein. „Wir hatten jede Menge Spaß miteinander“, resümierten die beiden ehemaligen FSJlerinnen Lisa Herrlein und Annalena Nagler, die die Gruppe mit einem spannenden Programm fesselten. Von neun bis 16 Uhr war vier Tage lang für alle etwas geboten – für die hochmotivierten kleinen Sportlerinnen, die angehenden Künstler oder die aufgeweckten Ratefüchse.

Los ging es am Montag mit einem sportlichen Kennenlernspiel. Danach bastelten die Kinder aus Milchkartons kreative Blumentöpfe für Frühjahrsblüher. Nachmittags strahlten die Kinder mit der Sonne um die Wette, genossen den Spaziergang zum Spielplatz, und als Belohnung für alle gab es zum Abschluss eine Kugel Eis.

Am Dienstag stand erst eine Schnitzeljagd durch die Stadtbibliothek auf dem Programm, die Melanie Abel organisierte, bevor es im Vereinsheim wieder rund ging mit zahlreichen Ball- und Laufspielen wie Affenkrankenhaus, Schiffe versenken oder Kegel-Fußball. Nach der Mittagspause übten Lisa und Annalena in kleineren Gruppen das Klettern an der Kletterwand, bei dem etliche Kinder viel Geschick und Mut bewiesen. „Bei der Aufteilung in Kleingruppen unterstützten uns stundenweise junge TV/DJK-Klubassistenten und Übungsleiterinnen, das war super“, erklärte Lisa.

23 Kinder nahmen am Highlight der Woche teil: Eine Geocaching-Jagd mit GPS-Geräten durch Hammelburg , um die von Osterhasen Stups versteckte Überraschung zu finden. Natürlich mussten erst verschiedene Rätsel gelöst werden, sportliche Herausforderungen in Teams gemeistert werden, ein Eierlauf absolviert und ein Osterlied gesungen werden. Zum Schluss fanden tatsächlich alle Kinder einen Schoko-Osterhasen. has