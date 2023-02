Die Telekom hat den Zuschlag für den Internet-Ausbau im Markt Bad Bocklet erhalten. Nach der Fertigstellung können über 1500 Haushalte Anschlüsse mit einem Tempo von bis zu1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom . Die Marktgemeinde Bad Bocklet und die Telekom haben dazu jetzt einen Vertrag unterschrieben. Die Telekom wird demnach rund 198 Kilometer Glasfaser verlegen und 35 Verteiler aufstellen. Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind, so die Telekom . „Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom“, sagt Andreas Sandwall , 1. Bürgermeister von Markt Bad Bocklet , laut Pressemeldung. „Wir haben mit der Telekom einen starken Partner an unserer Seite. So sichert sich unsere Gemeinde einen digitalen Standortvorteil und wird als Wohn- und Arbeitsplatz noch attraktiver.“

„Wir danken der Marktgemeinde Bad Bocklet für das Vertrauen und setzen das Projekt zügig um“, sagt Thomas Weigand, Regionalmanager der Deutschen Telekom . „Das Bauen und Betreiben von Netzen ist die Kernkompetenz der Telekom .“ red