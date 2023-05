In Deutschland sind jährlich mehr als eine Viertelmillion Menschen von einem Schlaganfall betroffen – mit weitreichenden Folgen für das weitere Leben. Die wichtigsten Symptome eines Schlaganfalls sind Sehstörungen, Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Lähmungen und Taubheitsgefühle, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starke Kopfschmerzen, heißt es in einer Pressemeldung des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses.

Mit zunehmendem Schweregrad des Schlaganfalls steigt dabei die Lebensgefahr und im Nachgang auch das Risiko von bleibenden Schäden. Rund die Hälfte aller Betroffenen hat dauerhaft Einschränkungen. „Neben der bekannten Halbseitenlähmung sind unter anderem auch Spastiken, Schluckstörungen und Sprachprobleme häufige Folgen eines Schlaganfalls “, weiß Kalin Georgiev, Chefarzt für Geriatrie der Helios OrthoClinic Hammelburg. „Neuropsychologisch können eine Beeinträchtigung des Sehens, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen oder Persönlichkeitsveränderungen bleibende Folgen sein. Bei vielen Patientinnen und Patienten sehen wir aber auch Depressionen oder Angststörungen.“

Schlaganfälle entstehen meist durch die Verstopfung von Blutgefäßen im Gehirn. In 20 Prozent der Fälle kommt es dagegen zu Blutungen in das Hirngewebe durch ein geplatztes Blutgefäß. In beiden Fällen werden Bereiche im Gehirn nicht mehr oder nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. „Entscheidend für eine erfolgreiche Therapie der genannten Ausfälle ist eine schnelle und präzise Diagnose, gefolgt von einer raschen Behandlung, denn statistisch betrachtet, werden durch einen Schlaganfall pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen zerstört“, so Georgiev. Bei Symptomen wie hängender Mundwinkel, verwaschen klingender Stimme oder wenn Arme nicht gehoben werden können, sollte man unverzüglich die 112 anrufen. red