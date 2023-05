Es ist schon ein paar Jahre her, dass die Rehaklinik an einem „Tag der offenen Tür“ für die Bewohnerinnen und Bewohner der Region geöffnet war. Deshalb nutzten nun viele die Gelegenheit dazu – so auch der Marktgemeinderat, heißt es in einer Pressemitteilung der Hescuro Klinik Bad Bocklet .

„Was macht Ihr hier?“ Das war wohl eine der meistgestellten Fragen beim „Tag der offenen Tür“ der Hescuro Klinik Bad Bocklet . Geäußert wurde sie unter anderem im Kreativraum, wo Ergo- und Kunsttherapeutin Katja Reith und ihre Kolleginnen zwischen Tischen mit Malkästen und Papier, geflochtenen Körben und allerhand Gestaltungsmaterial anzutreffen waren. Es folgten auf die eingangsgestellte Frage meist sehr interessante Gespräche – unter anderem mit den Gemeinderäten und dem Bürgermeister des Marktes Bad Bocklet .

Das Gremium hatte sich zum „Tag der offenen Tür“ gut eineinhalb Stunden Zeit genommen, um bei einer Hausführung mit der Kaufmännischen Leiterin Antje Geier und dem Vorstand Alexander Zugsbradl alle Bereiche der Reha-Einrichtung mit ihren 420 Betten kennenzulernen.

„Wir sind froh, dass wir die Klinik in Bad Bocklet haben“, betonte Bürgermeister Andreas Sandwall und zeigte sich ebenso wie sein Gemeinderat sichtlich beeindruckt vom aktuellen Angebot und von der Ausstattung der Klinik.

Neben den zahlreichen Therapieräumen konnten die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unter anderem den neuen Chefarzt der Abteilung Urologie, Dr. Osama Asaad, kennenlernen, das Adipositas-Zimmer besichtigen, die Schneekabine besuchen sowie den Sauna- und Schwimmbadbereich. „Den kenne ich noch ganz anders, total verraucht“, erzählt Gemeinderat Horst Krapf, der im Jahr 2016 als Feuerwehrmann an der Brandbekämpfung in der Klinik beteiligt war, als die vorherige Sauna abbrannte.

Umbaupläne

Als besonderer Höhepunkt gestaltete sich der Ausflug des Gremiums in die sechste Etage. Hier hatten der Bürgermeister und sein Gemeinderat nicht nur einen fantastischen Ausblick auf Bad Bocklet und das Tal der Fränkischen Saale, sondern bekamen auch die Umbaupläne der Klinik erläutert. „Wir werden diese Etage zu einer Privatstation umbauen“, erklärte Antje Geier und nannte die nächsten Schritte. Wann genau die Umbauarbeiten starten, steht laut Geier jedoch noch nicht fest.

In dem Zusammenhang informierte sie auch darüber, dass schon bald eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach des Klinikgebäudes installiert wird und dass weitere umweltfreundliche Maßnahmen geplant seien. Gemeinderätin Martina Faber wollte in dem Zusammenhang wissen, ob an der Klinik Nistkästen für Mauersegler installiert werden könnten. Mit ihrer Höhe seien die Gebäude geradezu prädestiniert dafür. Schließlich würden die Vögel immer weniger Brutplätze finden. Die Kaufmännische Leiterin sagte zu, dies zu prüfen.

Bei Ergotherapeutin Theresa Kraus und ihren Kolleginnen im Bereich Funktionelle Ergotherapie wurden Übungen zur Verbesserung der Handmotorik oder des Gleichgewichtssinns gerne angenommen und mitgemacht. Ähnliches erlebten die Mitarbeitenden in der Badeabteilung, wo Kneippgüsse, Fuß- und Armwechselbäder ausprobiert wurden. Die Ernährungsberaterinnen gaben an ihrem Stand Auskunft zu verschiedenen Getreidesorten und hatten auch ein selbst gebackenes Brot zum Verkosten vorbereitet. „Das Rezept dazu findet man in unserem Kochbuch“, sagte Diabetesberaterin Anna-Lena Neuner. red