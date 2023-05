Die bisherige traditionelle Veranstaltung „LebensArt“ in Bad Bocklet wird sich in diesem Jahr von einer ganz anderen Seite zeigen. Anstelle von Kunsthandwerk im Kurgarten wird für die Freunde des „Schafkopfhandwerkes“ am Samstag, 3. Juni, das 1. Bad Bockleter Open-Air-Schafkopfturnier gespielt, heißt es in einer Mitteilung der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH. Neben Preisen für die Gewinner kann man bei Blasmusik und gutem Essen und Getränken ab 16 Uhr einen spannenden Kartnachmittag im Kurgarten erleben. Wer mitspielen will: Anmeldung bis 1. Juni in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet (Tel. 09708/707 030). Zuschauer sind willkommen.

Am Sonntag, 4. Juni, kommen dann die Freunde von Musik und Genuss im Kurgarten auf ihre Kosten. Ab 14 Uhr spielt das Jugendblasorchester Scholz aus Geroda und ab 16 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit Rhöner Schwung.

An beiden Tagen ist die Minigolfanlage von 11 bis 18 Uhr für Jung und Alt geöffnet. An beiden Tagen gibt es zudem allerlei kulinarischen Köstlichkeiten. Weitere Infos gibt es unter badbocklet.de . red