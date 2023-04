Nein, das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch. Der Hirsch paart sich mit einer Hirschkuh und der Rehbock mit einem Reh. Beide Arten zählen zum Schalenwild, sie sind Wiederkäuer, unter die hirschartigen fasst man Rotwild, Damwild, Sikawild, Rehwild und Elchwild zusammen. Elche und Sikawild findet man hier nicht, aber der Hirsch mit seinem zuweilen imposanten Geweih ruft regelmäßig Entzückungsrufe bei denen hervor, die ihn zu Gesicht bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes über die Versammlung der Rotwild-Hegegemeinschaft „Bayerische Rhön“ in der Thulbatalhalle in Thulba.

In einem Wildpark zum Beispiel, einem Zoogehege oder sogar in der freien Natur. Rotwild ist tagsüber und nachts unterwegs, nicht selten legt es bei seinen Wanderungen zur Futtersuche bis zu 100 Kilometer zurück. Unabhängig von der Schönheit, die die männlichen und auch die sanftmütig aussehenden weiblichen Tiere ausstrahlen: Sie verursachen Schäden in der Natur.

Im Landkreis nicht wenige, das war auf der Versammlung zu hören. „Unsere Wälder sind ein wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft “, sagte Landrat Thomas Bold , „ihre Funktion geht weit über die Holznutzung hinaus, sie binden CO2 und bieten Erholung. Daher ist Zukunftsvorsorge wichtig.“

Landrat lobt Arbeit der Jäger

Wenn Rotwild also Schaden anrichtet, wirkt sich das zunächst direkt auf den Wald und später auf den Menschen aus. „Man sagt uns, dass wir in unserer Region eine hohe Lebensqualität haben. Das hat viel mit all jenen zu tun, die sich um die Landschaft, die Lebensräume und die Natur kümmern. Und da sind Sie, die Jägerinnen und Jäger, ganz vorne mit dabei“, äußerte sich der Landrat anerkennend über die Arbeit der Waidmänner und -frauen. Sie bereiten den Weg für gesunde Wildbestände, kümmern sich um den Schutz gefährdeter Tiere und schaffen eine Kulturlandschaft , in der auch das Rotwild Platz findet.

Bei den Schäden handelt es sich um Schlag-, Fege- und Schälschäden. Schlagschäden entstehen bei der Reviermarkierung durch männliche Geweihträger. Wenn Hirsche den Bast vom Geweih loswerden wollen, reiben sie es an jungen Bäumen, das sind sogenannte Fegeschäden. Schälschäden entstehen, wenn Rotwild sich an der Rinde von jungen Bäumen labt, sprich, die Rinde zum Fressen ablöst. Wenn das Wild zu viel Rinde ablöst, stirbt der Baum ab.

Im Prinzip sucht das Rotwild die Fünf-Sterne-Küche mitten im Wald zum Verspeisen der feinsten Stücke auf und geht nicht immer an die Stellen am Waldrand. Das wiederum macht es dem Jäger oder der Jägerin schwer, die Tiere zu entdecken.

Abschuss jahrelang erhöht

„Während des Jagdjahres braucht es eine Menge Arbeit und Zeit, die getätigten Abschüsse zusammenzufassen, auszuwerten und die Neuplanung immer wieder sachverständig und ausgewogen vorzunehmen“, erklärte Bold, diese werde dann in Zusammenarbeit mit den Reviergruppensprechern, Revierinhabern und der Unteren Jagdbehörde abgestimmt. Dank des konsequenten und korrekten Meldeverhaltens und der Abschussplanung, so der Landrat, seien die Rotwildzahlen im Landkreis gesunken.

„In den vergangenen Jahren wurde der Abschuss stetig erhöht“, erinnerte Bold, nun werde erstmals wieder ein niedrigerer Sollabschuss im Vergleich zu den Vorjahren festgesetzt, nämlich auf 822 Stücke.

„Seit dem Amoklauf in Hamburg ist der Blick auf legale Waffenbesitzer wieder negativer besetzt, sie sollten aber nicht stigmatisiert werden. Bayern steht hinter seinen Schützen und Jägern“, ging Innenstaatssekretär Sandro Kirchner auf das Thema Waffen ein. Oberthulbas stellvertretender Bürgermeister Jürgen Kolb nannte das Freizeitverhalten mancher problematisch, denn es bringe Unruhe in den Wald . Dadurch sei das Rotwild mehr auf den Läufen und habe einen höheren Nahrungsbedarf. Kreisobmann Edgar Thomas zeigte sich zufrieden mit der Zusammenarbeit der Landwirte und Landwirtinnen mit den Jägern und Jägerinnen – das sei nicht selbstverständlich, funktioniere im Landkreis aber sehr gut. Die Wichtigkeit von Wanderkorridoren für das Rotwild betonten die Vorstandsmitglieder Birgit Kompe und Christof Kühnlein. Die Hegegemeinschaftsleiter wurden einstimmig wiedergewählt. red