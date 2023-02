Beim Weinbauverein Hammelburg gibt es eine Neuausrichtung. Dazu wurden erst in der Mitgliederversammlung einmal Ideen gesammelt. Geplant sind in Zukunft beispielsweise mehr Stammtische und Tagestouren. Und der Weinbauverein möchte auch verstärkt Weinfreunde außerhalb des Vereins miteinbeziehen.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde ein Vorstandsamt neu vergeben. Stefan Ruppert (1. Vorsitzender) und Florian Müller (2. Vorsitzender) sowie Kassier Christiana Ruppert wurden bestätigt. Neu ist Schriftführerin Theresa Schmid. Als Beisitzer unterstützen Marcel Hümmler, Klaus Schäfer , Regina Merz, 2. Bürgermeisterin Elisabeth Assmann und die Hammelburger Weinprinzessin Ramona Schum die Vorstandsmitglieder.

Vorherrschendes Thema der Versammlung aber war die geplante Neuausrichtung des Weinbauvereins Hammelburg . Der ursprüngliche Satzungssinn sei nicht mehr zeitgemäß, hieß es, und so diskutierten Vorstand und Mitglieder lange darüber, was sich in Zukunft alles ändern soll.

Der Weinbauverein soll möglichst auch für Personen attraktiv werden, die keine Winzer sind, hieß es. Geplant sind in Zukunft mehrere Tagestouren zum Beispiel zu fränkischen Weingütern, Terroir-f-Aussichtspunkten oder Weinproben und ein regelmäßiger Stammtisch, um sich über Weinthemen im Allgemeinen austauschen zu können.

Arbeitstreffen

Ein erstes Arbeitstreffen ist im April oder Mai geplant, dazu werde rechtzeitig eingeladen, hieß es. Auch interessierte Weinfreunde außerhalb des Vereins könnten sich hier einbringen, wird betont.

Mehr Informationen gibt es beim Weingut Ruppert, Tel. 09732/7374 oder per E-Mail an info@franken-wein-gut.de. red