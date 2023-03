In der Jahresversammlung des Gesangvereins „Eintracht“ Haard hat die stellvertretende Vorsitzende Inge Back im Chorprobenraum des Gesangvereins der alten Schule einen Jahresrückblick gegeben, Dabei stellte sie fest, dass der Verein aus 80 Mitgliedern bestehe. Davon bilden 14 Sängerinnen den Frauenchor. Die eifrigsten Sängerinnen waren Erika Maresch und Nortrud Diez die mit einem Geschenk als Dankeschön belohnt wurden.

Der Verein habe sich an der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde, am Christbaumverkauf und am Maibaum-Aufstellen des Vereinsrings beteiligt, stellte Inge Back weiter heraus. Zwölf Jubiläen von Vereinsmitgliedern wurden wahrgenommen, Gottesdienste musikalisch gestaltet und ein Vereinsausflug organisiert.

Chorleiterin Eva Duda dankte dem Vorstandsteam für die Unterstützung und den Chormitgliedern für die Konzentration bei den Chorproben . Sie stellte fest, dass alle Auftritte hervorragend gelungen waren. „Es kommt nicht auf die Quantität der Chormitglieder , sondern auf die Qualität des Chorgesangs an“, stellte Duda fest und „dass uns der Chorgesang nach der Corona-Pandemie immer wieder zusammenführt“.

Schriftführerin Ruth Heim las das Protokoll der vorhergehenden Jahresversammlung vor, und Gabriele Röder erläuterte anschließend den Kassenbericht. Der dritte Bürgermeister Stephan Schmitt überbrachte außerdem die Grüße der Gemeinde und dankte für die Unterstützung bei der 1250-Jahr-Feier sowie dem Christbaumverkauf. Er lobte die Zusammenarbeit der Vereine beim Bau des „Haarder Blicks“ am Altenberg. Die Einweihung soll im Sommer festlich begangen werden.

Inge Back gab bekannt, dass die Chorproben wieder seit dem 1. März laufen. Der Festgottesdienst zur Erstkommunion-Feier wird am Sonntag, 23. April vom Chor musikalisch mitgestaltet. Im Dezember ist wieder ein Adventskonzert in der Kirche vorgesehen. kki