Kurz nach Kriegsbeginn flüchtete Roman Sadovyi mit Frau und drei Kindern von Vasylivka bei Saporischschja zunächst in die West-Ukraine und nach Polen. Dann wurde der Pfarrer nach Bad Kissingen eingeladen, um hier eine ukrainische Gemeinde zu leiten. „Wir sind der katholischen Kirche sehr dankbar, dass die Marienkapelle Anlaufpunkt für ukrainische Flüchtlinge sein kann. Jeder kommt mit seinem eigenen Schmerz hierher“, sagt Sadovyi.

Seine Kirche in der Heimatstadt wurde von russischen Truppen geplündert, „der Altar, Kerzenständer, alte Ikonen – alles wurde mitgenommen. Jetzt ist sie eine Kaserne für russische Soldaten“. Das letzte Jahr war schwierig für ihn, er musste das Leben seiner Kinder beschützen und innerhalb von Minuten lebenswichtige Entscheidungen treffen. Jetzt geht der 39-Jährige unter der Woche in die Sprachschule, sonntags und feiertags hält er ukrainische Gottesdienste in Bad Kissingen ab: „Es kommen zwanzig bis dreißig Gläubige zu den Gottesdiensten, sogar aus Schweinfurt und Bad Neustadt. Auch Deutsche besuchen unsere Messen.“ Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Ukraine siegt, „und einen Ozean zwischen der Ukraine und Russland“, sagt er ironisch.