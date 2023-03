Der IHK-Gremialausschuss Bad Kissingen hat am 23. März im Sparkassenpavillon in Bad Kissingen getagt. Es war die erste Sitzung der neuen Wahlperiode 2023 bis 2026. Die Mitglieder wählten Roland Friedrich von der Sparkasse Bad Kissingen zum Vorsitzenden, zu seinem Stellvertreter Steffen Berger von der ZMI GmbH aus Elfershausen. Im Herbst vergangenen Jahres waren rund 8000 Unternehmen aus dem Landkreis Bad Kissingen dazu aufgerufen, ein neues Ehrenamt zu wählen. Am 23. März 2023 hat sich in Bad Kissingen nun der neue Gremialausschuss zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Die 15 Mitglieder wählten Roland Friedrich , Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Kissingen , zum Vorsitzenden. Friedrich hatte das Gremium bereits in der abgelaufenen Wahlperiode seit Anfang 2022 geführt.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich, der regionalen Wirtschaft auch in den kommenden vier Jahren eine starke Stimme zu verleihen“, erklärte der alte und neue Vorsitzende. Zu Friedrichs Stellvertreter wurde Steffen Berger, Geschäftsführer der ZMI GmbH aus Elfershausen, gewählt. „Die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass die Unternehmen im Landkreis beste Voraussetzungen vorfinden“, erklärte Berger.

Jürgen Metz, Abteilungsleiter Kreisangelegenheiten im Landratsamt Bad Kissingen , stellte den Ausschussmitgliedern den aktuellen Sachstand beim geplanten Technologietransferzentrum (TTZ) vor. Das Zentrum soll sich schwerpunktmäßig mit der nachhaltigen digitalen Transformation im ländlichen Raum beschäftigen und bezieht demnächst Räumlichkeiten im Rhön-Saale-Gründerzentrum.

„Weitere Gespräche und eine Vorstellung der nächsten Schritte erfolgen Anfang Mai gemeinsam mit der THWS und weiteren Projektbeteiligten“, erklärte Metz. „Die THWS wird demnächst eine Stiftungsprofessur ausschreiben. Die Stellenbesetzung erfolgt dann in enger Absprache mit den Partnern vor Ort.“ Neben einigen regionalen Unternehmen beteiligt sich unter anderem auch die IHK Würzburg-Schweinfurt mit einer Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro am TTZ Bad Kissingen .

IHK-Bereichsleiter Jan-Markus Momberg überreichte Metz im Rahmen der Sitzung symbolisch einen Scheck und bekräftigte: „Ziel der mainfränkischen TTZs ist es, Wissen und Technologien aus der Wissenschaft in die regionale Wirtschaft zu bringen. Dieses Ziel möchten wir ausdrücklich unterstützen, um das wirtschaftliche Profil Mainfrankens auch langfristig zu schärfen.“

Momberg präsentierte den Unternehmerinnen und Unternehmern anschließend das Arbeitsprogramm der IHK für die Jahre 2023 bis 2026. Das gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Unternehmensvertretern erarbeitete Programm ist auf der IHK-Website veröffentlicht und benennt die dringlichsten Themen der regionalen Wirtschaft sowie aktuelle Maßnahmen zu deren Umsetzung.

Zum Abschluss der Sitzung stellte Maximilian Heil von der Region Mainfranken GmbH die Fachkräfteoffensive „Mainfranken - wie für Dich gemacht!“ vor. Diese Initiative zielt darauf ab, potenzielle Fachkräfte auf die Region aufmerksam zu machen und regionale Arbeitgeber bei der Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungskräften zu unterstützen. Zielgruppen seien Fach- und Führungskräfte, Hochschulabsolventen, Berufseinsteiger, Young Professionals, erklärte Maximilian Heil laut Pressemitteilung. Und weiter: „Mainfränkische Unternehmen können als Partner Teil der Kampagne werden und von umfangreichen Marketing- und Werbemaßnahmen profitieren.“ red