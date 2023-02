Am Anfang seines Werkes hatte der Riedenberger Künstler Arnim Waldau die Absicht, nur die Christusstatue von Rio de Janeiro alleine aufs Bild der Sperrholzarbeit zu bringen. Als er aber den Fernsehgottesdienst am 15. Januar anschaute und dort ein circa fünf Quadratmeter großes ausgebreitetes Labyrinth-Tuch im Altarraum sah, kam ihm die Idee, beides gut miteinander verbinden zu können. Über diese Inspiration berichtet der Künstler in einer Pressemitteilung.

Die Erstellung einer entsprechenden Fotomontage und davon eine Vorlage für die Sperrholzarbeit waren die Folge. Er dachte, dass ein Labyrinth sehr gut unseren Lebensweg, mit all seinen Höhen und Tiefen, symbolisiert und die Christusfigur ein Lebenshilfe-Angebot egal welcher Art darstellt. Man müsse sich nur dafür oder dagegen entscheiden, ob man sich helfen lassen will. Als drittes Motiv wählte er die diesjährige Jahreslosung, die sich auch gut mit dem verwendeten Schrifttyp auf das Sperrholz übertragen und aussägen ließ. red