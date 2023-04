Die beliebte Ballhelden-Aktion geht in die nächste Runde. An der bayernweiten Aktion , die der Bayerische Fußballverband ( BFV ) und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) bereits vor sechs Jahren ins Leben gerufen haben, beteiligt sich auch die Grundschule Riedenberg gemeinsam mit dem SV Riedenberg .

Zahlreiche weitere Schulen aus ganz Bayern stehen auf der Anmeldeliste. Im vergangenen Jahr haben sich 36 Schulen in ganz Bayern beteiligt. Über 76.000 Euro wurden damit von den Schülerinnen und Schülern für gemeinnützige Projekte im In- und Ausland gesammelt.

Die eingenommenen Spenden werden unter anderem an gemeinnützige Projekte gege-ben, die von den teilnehmenden Schulen festgelegt werden. Weitere Spenden gehen an die gemeinnützige Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes ( BFV ) und die gemeinnützige Kinderhilfe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV).

Ziel der BallHelden Aktion ist es, Freude am Fußball mit sozialem Engagement zu verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung des BLLV. Kinder können Ballhelden werden und mit ihrer Begeisterung am Fußball anderen Kindern in Not helfen. Wie das geht? Mädchen und Jungen, die an der Aktion teilnehmen, sammeln Punkte, für die sie Erwachsene aus ihrem Umfeld suchen, die eine kleine Spende geben. Das Geld fließt in weltweite Bildungsprojekte – um Kindern aus ärmeren Ländern den Start ins Leben zu erleichtern.

Geschicklichkeit und Quiz

Die Ballhelden-Aktion beinhaltet Geschicklichkeitsspiele, Quiz, Tanzen, Singen, Werken, Mannschaftsspiele – alles rund um den Fußball, was Spaß macht. Bei der außerschulischen Veranstaltung kooperieren Vereine und Schulen vor Ort. Die Veranstaltung an der Grundschule Riedenberg findet statt am Mittwoch, 3. Mai, ab 8.30 Uhr an der Grundschule Riedenberg statt. red