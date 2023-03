Nachdem die ITB Berlin , die größte Reisemesse der Welt, in den vergangenen Jahren pandemiebedingt ausgefallen war, konnte die Rhön GmbH in diesem Jahr wieder am internationalen Tourismus-Event teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Rhön GmbH .

Die ITB Berlin ist dabei, sich nach den Jahren der Pandemie neu zu erfinden – zum Beispiel dadurch, dass sie von einer Fach- und Besuchermesse zu einer reinen Fachmesse reduziert wurde. Traditionell sind die Stände auf der ITB Berlin nach Bundesländern aufgeteilt, was der Rhön stets eine Sonderrolle zuweist.

Um sich ein Bild von der neuaufgestellten Messe zu machen, hat sich die Rhön GmbH dazu entschlossen, dieses Jahr als Gast auf allen Ständen präsent zu sein, jedoch ohne eine eigene Standbeteiligung wie in den Jahren vor der Pandemie .

„Die ITB hat jetzt als reine Fachmesse nochmals einen ganz anderen Charakter und neuen Charme. Entsprechend wichtig war es uns, dieses Jahr als Rhön GmbH mit allen drei Landesorganisation aus Hessen, Bayern und Thüringen in den Austausch vor Ort zu gehen. Gemeinsam konnten wir unsere Ziele für künftige Auftritte abstecken und uns so ein Bild machen, wie wir in Zukunft dort gemeinsam auftreten und die Rhön als Ganzes repräsentieren können“, so Johannes Metz, Prokurist der Rhön GmbH und Leiter der Abteilung Kommunikation.

Neue Strategie wird festgelegt

Die Entscheidung, sich über alle Länder und Stände hinweg einen umfassenden Eindruck zu verschaffen, habe sich 2023 als erfolgreich erwiesen.

Wie genau die Rhön in Zukunft auf der ITB vertreten sein wird, sei noch nicht abschließend geklärt und ergebe sich jetzt aus den Gesprächen mit Partnern und den Landesorganisationen. red