Die Selbsthilfegruppe für Neurodermitis und Psoriasis Ostheim organisiert in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Neurodermitiker-Bund Hamburg bundesweit unter der Leitung von Margita Heß und Ulrich Zängler eine Gruppenreise an das Tote Meer. Die Reise wird in der Zeit vom 13. Mai bis 10. Juni stattfinden und ist im gesamten Zeitraum für eine, zwei, drei oder vier Wochen buchbar.

Seit langem werde von ärztlichen Befürwortern bei Erkrankungen der Haut und der Gelenke der günstige Einfluss von Klimakuren hervorgehoben, heißt es in einer Pressemeldung der Selbsthilfegruppe Ostheim. Gemeint ist das Klima in der Ferne vom Entstehungsort der Erkrankung, das sich auszeichnet durch Abwesenheit der Hausstaubmilbe, durch das Fehlen von Allergenen (Allergieverursachern) und die Reinheit der Luft.

An Neurodermitis und Psoriasis Leidende bevorzugen das trockene, sonnenreiche Wüstenklima, weil es eine Wohltat ist. Am Toten Meer werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise das mineralstoffreiche Wasser, die ruhige Atmosphäre und die wohltuende Sonnenbestrahlung genießen. Einige Mitglieder der Selbsthilfegruppe seien – bedingt durch den letzten Aufenthalt – mit deutlicher Linderung durch die Wintermonate gekommen, heißt es weiter.

Auch bei den Gelenkerkrankungen könne eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Auch für Unternehmungslustige „Hautgesunde“ könne die Reise zum Erlebnis werden.

Es werden Ausflüge nach Amman, der quirligen Hauptstadt Jordaniens, zu römischen Ruinenstädten und alten Kreuzritterburgen, in das Wüstental Wadi Rum, nach Akaba am Roten Meer und in die Nabatäerstadt Petra mit ihren in die Felsen geschlagenen Tempeln veranstaltet.

Die Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt, damit bei Interesse rechtzeitig erforderliche Urlaubs- und Reha-Anträge bei den Krankenkassen gestellt werden können.

Margitta Hess ist verantwortlich für die Organisation der Reise und über die Homepage shgostheim.de/klimareise/, per E-Mail an shgostheim@googlemail.com sowie unter Tel. 09778/297 311 erreichbar.

Reisebegleiter und Ansprechpartner der Gruppe vor Ort ist Ulrich Zängler. Er ist im Vorfeld per E-Mail an dat-uz@t-online.de zu erreichen.

Wer an der Reise teilnehmen möchte, sollte baldmöglichst Kontakt mit Margitta Hess oder Ulrich Zängler aufnehmen. red