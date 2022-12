Die Begeisterung über die Höhe des symbolischen Spendenschecks sei bei Dr. Reinhard Höhn nicht zu übersehen gewesen: Freudestrahlend habe der Vorstand des Bad Kissinger Hospizvereins den Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro von Holger Metz, dem Kaufmännischen Leiter der Rehaklinik Am Kurpark, entgegengenommen, wie die Klinik selbst der Presse mitteilt.

Mit der Spende kann die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes unterstützt werden, sagte Reinhard Höhn bei der Übergabe.

Die rund 80 ehrenamtlich tätigen Hospizhelferinnen und Hospizhelfer würden sorgfältig und intensiv auf diese Tätigkeit vorbereitet und geschult. Die regelmäßig stattfindende Supervision und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen würden mit der Geldspende in Höhe von Tausend Euro unterstützt, erklärte Reinhard Höhn .

Die Hospizbegleiter haben die Aufgabe, Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige im Landkreis würdevoll zu begleiten. Psychische, soziale und spirituell religiöse Aspekte fließen in diese Begleitung mit ein.

„Wir wollten zielgerichtet und vor allem sinnvoll helfen. Mit der Spende an den Hospizverein in diesem Jahr wissen wir, dass etwas in die Praxis umgesetzt wird“, wird der Chefarzt der Rehaklinik Am Kurpark, Privatdozent Dr. Andreas Willer, zitiert.

Holger Metz betonte, dass die Klinik seit zwei Jahrzehnten Menschen direkt helfe – gemäß der gesellschaftlichen Verantwortung, die im Klinikleitbild niedergeschrieben sei. red