Am kommenden Samstag, 13. Mai, findet in der Hescuro Klinik Bad Kissingen der „Tag der offenen Tür“ statt. Zwischen 11 bis 17 Uhr erhalten Interessierte einmalige Einblicke in den Alltag der Reha-Klinik , die auf die Fachbereiche Orthopädie und Geriatrie spezialisiert ist. Daneben gibt es auch einen einmaligen Ausblick: Die Dachterrasse der Klinik wird für die Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Passend zu den Bad Kissinger Gesundheitswochen werden auch verschiedene Mitmachaktionen angeboten. In der Balneo-Abteilung können Interessierte von 11 bis 15 Uhr Arm- und Fußwechselbäder sowie das Tretbecken ausprobieren.

Zucker-Quiz und Blutdruck

Die Physiotherapeuten veranstalten in den Turnhallen Zirkeltraining, Rückenübungen für den Alltag und Entspannungstrainings. Das Team der Ernährungsberatung hat ein Zucker-Quiz vorbereitet und bietet eine Körperfettmessung an. Messungen sind auch beim Pflege-Team möglich: Hier kann man den aktuellen Blutdruck- und Blutzuckerwerte feststellen lassen. Informationen rund um die Gesundheit und Gesunderhaltung stehen ebenso im Mittelpunkt. So vermitteln die Chefärzte und Experten in ihren Vorträgen neueste Erkenntnisse und Behandlungsmethoden. Der Chefarzt der Geriatrie, Dr. med. Bogdan Bobirnac referiert zum Thema „Was genau ist Geriatrie und was kann sie?“. Um „Rückenschmerzen-Ursachen, Symptome und wie man sie behandeln kann“ geht es beim Vortrag von Dr. Mergler, Ärztin der Orthopädie. Sophie Dittmar aus der Präventions-Abteilung spricht über „Stress bewältigen – Aber wie?“. Im Vortrag des Sozialarbeiters Johannes Schenk geht es darum, „Wofür ist der Sozialdienst zuständig und wie profitieren die Patient:innen davon?“.

Kinder kommen beim „Tag der offenen Tür“ auch auf ihre Kosten. Für sie sind eine Torwand, Spielgeräte und eine Hüpfburg aufgebaut, es gibt Kinderschminken und Ballonmodellage. Um 15.30 Uhr zeigt ein Zauberer seine Tricks. Musikalisch sorgt Peter Roth für Unterhaltung, Kulinarisches bieten Cafeteria, Foodtruck und Eiswagen. Mehr Informationen und die genauen Zeiten der Vorträge und Mitmachaktionen gibt es auf der Homepage unter hescuro.de/tage-der-offenen-tuer-2023/#bad-Kissingen. red