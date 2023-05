Die Behandlung von an Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 erkrankten Menschen ist seit 2019 ein Schwerpunkt in der Hescuro Klinik Bad Bocklet . Nun wurde die Reha-Klinik von der Deutschen Diabetesgesellschaft zertifiziert.

Menschen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind, werden in der Hescuro Klinik Bad Bocklet hervorragend betreut. Das bescheinigt die Deutsche Diabetesgesellschaft (DDG), die die Reha-Klinik jetzt als Zertifiziertes Diabeteszentrum anerkannt hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Denn sowohl bei der Behandlung als auch bei der Therapie von Diabetes Typ 1 und Typ 2 werden in der Klinik sehr hohe, wissenschaftlich fundierte Qualitätsstandards eingehalten.

Um eine solche Zertifizierung durch die DDG zu erhalten, ist ein langer und aufwendiger Prozess notwendig. Mit viel Engagement und Professionalität haben die drei Mitarbeiterinnen der Diabetesberatung sowie die beiden Diabetologen , Chefarzt Dr. Dietmar Brückl und Dr. Gerhard-W. Schmeisl, diesen gemeistert, heißt es weiter. Die Idee dazu ist bereits 2019 entstanden. „Der Prozess startete dann im Jahr 2020“, erinnert sich Anna-Lena Neuner, die gemeinsam mit Sigrid Gerlach das Team der Diabetesberatung leitet, welches Diätassistentin Melanie Kuhn komplettiert.

Für die Zertifizierung wurden in den vergangenen zwei Jahren die Daten von Patientinnen und Patienten verschlüsselt, aufbereitet und analysiert.

„Wir haben dokumentiert, welche Patienten wir hier behandelten, wie dies erfolgte, wie und wie oft sie geschult wurden, welche Medikamente sie erhalten haben“, erklärt die Diabetesberaterin. Parallel dazu wurden in der Abteilung Prozesse und Strukturen überprüft und optimiert.

Denn von der DDG werden beispielsweise für die Diabetesschulungen Standards und Themenschwerpunkte vorgegeben. „Wir haben diese übernommen und somit Anzahl und Grundstruktur unserer Schulungen verbessert. Sie bestehen nun aus fünf bis sechs Blöcken mit rund 12 bis 13 Themen, die alle Aspekte der Krankheit beinhalten“, berichtet Anna-Lena Neuner.

Zu Jahresbeginn wurden die gesammelten Daten und erforderlichen Nachweise bei der DDG eingereicht, seit kurzem steht das Ergebnis fest, welches in Form einer Urkunde übermittelt wurde. „Diese Zertifizierung zum Diabeteszentrum durch die Deutsche Diabetesgesellschaft ist die Anerkennung unserer Leistungen, die wir für unsere Patientinnen und Patienten erbringen“, freut sich Vorstand Alexander Zugsbradl über die Auszeichnung. red