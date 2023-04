In der Gemeinde Rannungen muss ein Teil der Abwasserkanäle dringend saniert werden. Die Gemeinderäte Johannes Beck, Joachim Weigand (beide CSU/FW) und Dominic Wolf (Bürgerliste) stellten den Antrag , über die weitere Vorgehensweise zu beraten und zu beschließen.

Ihr Antrag stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der Gemeinderat stimmte mit sechs gegen drei Stimmen dafür, dass wie beantragt namentlich abgestimmt wird. In namentlicher Abstimmung wurde der Antrag dann abgelehnt.

Die drei Gemeinderäte beantragten, dass vier dringende Maßnahmen in den Haushalt 2023 aufgenommen werden: In der Brunnenstraße sollen der Abwasserkanal und die Wasserleitung erneuert und dann die Straße wiederhergestellt werden. Das würde nach einer Kostenschätzung des Büros Bautechnik Kirchner aus dem Jahr 2020 1,614 Millionen Euro kosten.

Möglichst schnell alle vier

Die drei anderen Maßnahmen sind dagegen billiger: 110.000 Euro für den Rößweg, 117.000 Euro für die Schweinfurter Straße und 88.000 Euro für die Ringstraße. In dem Antrag der drei Gemeinderäte heißt es, das Planungsbüro Kirchner solle unverzüglich mit der Ausschreibung und der Umsetzung der vier Projekte beauftragt werden.

Reihenfolge festlegen

Die Sanierung der Brunnenstraße sei bereits in den Finanzplan zum Gemeindehaushalt für die Jahre 2025 und 2026 aufgenommen, hieß es in der Sitzung. Der Gemeinderat müsse festlegen, ob und in welcher Reihenfolge die drei anderen Kanalsanierungen in den Haushalt aufgenommen werden.

Es wird vorgeschlagen, für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils eine Maßnahme pro Jahr aufzunehmen. Aufgrund der Planungs- und Ausschreibungszeit werde eine Realisierung einer dieser Maßnahmen noch in diesem Jahr als nicht realistisch angesehen.

Bis 2026 keine Finanzmittel frei

Für eine Sanierung der weniger geschädigten Kanäle und Wasserleitungen (Talweg, Buttergasse und Kolpingstraße mit einer Kostenschätzung von insgesamt rund 2,55 Millionen Euro ) werde im aktuellen Haushalt aufgrund der erheblichen finanziellen Investitionen in den kommenden Jahren bis zum Jahr 2026 wenig bis kein finanzieller Spielraum gesehen, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Die drei Gemeinderäte , die den Antrag zur Sanierung der Kanäle gestellt hatten, beantragten namentliche Abstimmung. Dafür waren sechs Mitglieder des Gremiums, drei dagegen.

Als es jedoch darum ging, ob die dringendsten Kanal- und Wasserreparaturen in den Haushalt 2023 aufgenommen werden sollen, war das Verhältnis umgekehrt. Nur die Antragsteller Johannes Beck, Joachim Weigand und Dominic Wolf stimmten dafür, alle übrigen dagegen. Die dritte Abstimmung fiel einstimmig aus: Alle vier Arbeiten sollen in den Finanzplan 2023, der die Jahre 2024 bis 2026 umfasst, aufgenommen werden.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert den Ausbau gigabitfähiger Telekommunikationsnetze. Gemeinden können Beratungsleistungen bis zu maximal 50.000 Euro beantragen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Alter Öltank muss raus

Der alte Öltank der Mehrzweckhalle, die zurzeit saniert wird, muss entfernt werden. Die Ausschreibungsunterlagen waren an fünf Firmen versandt worden. Zwei gaben Angebote ab, aber nur eines konnte gewertet werden. Die Arbeiten wurden für 10.927 Euro an eine Firma aus Würzburg vergeben, das sind 3192 Euro mehr als geplant.