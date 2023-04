33 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich bei bestem Wetter zur Flursäuberungsaktion unter dem Titel: „Rama Dama“ in Albertshausen getroffen. Organisiert worden war alles von den Albertshäuser Vereinen.

Nach einer kurzer Einweisung starteten die drei Gruppen mit Traktoren und Anhänger. Auch zwei Pritschenwagen, darunter das neue Logistikfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Albertshausen, waren im Einsatz, um die Helfer und den Unrat zu transportieren.

Als Unrat-Schwerpunkt erwies sich auch in diesem Jahr wieder die Staatsstraße 2291 mit ihren drei Rastplätzen. Bis mehr als 50 Meter in den angrenzenden Wald hinein fanden die Helfer hier neben haufenweise Lebensmittelverpackungen, Dosen und Flaschen auch Sperrmüll, Bauschutt und sogar Reifen. Die Stärkung am Ende wurde gestiftetvon den Jagdgenossen Albertshausen. red