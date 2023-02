Auch in diesem Jahr wird es wieder zwei Wertungsprüfungen bei der nun 10. Rallye Fränkisches Weinland in der Gemarkung Sulzthal geben. Startpunkt ist am Holzlagerplatz am Langenberg, und das Ziel ist bei den Scheunen – Kreuzkapelle, die Strecke wird zweimal befahren. Da sich im Text ein falsches Datum eingeschlichen hatte, bemerkte man zunächst nicht, dass der 29. April mit dem Maibaum-Aufstellen kollidiert. Florian Arand und Holger Augsburg vom AMSC Hammelburg zeigten sich mit dem zeitlichen Ablauf der Prüfungen jedoch flexibel. Somit kann der Maibaumtransport zwischen den Prüfungen erfolgen. Für eventuell entstehende Schäden an der Rennstrecke haftet der Veranstalter. Außerdem ist er für die Verkehrssicherheit an der Strecke und die Absperrungsmaßnahmen zuständig und verantwortlich. Das Gremium stimmte der Durchführung der Rallye mit 6:1 Stimmen zu.

2.Bürgermeisterin Gabi Dehmer präsentierte den Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung 2021. Aufgefallen waren Haushaltsüberschreitungen in 25 Fällen, die aber alle abgedeckt gewesen seien. Näher beschäftigten sie sich mit den Ausgaben für den Friedhof in den vergangenen fünf Jahren. Hier habe die jährliche Unterdeckung bei mindestens 30.000 Euro gelegen, eine adäquate Lösung dafür gebe es jedoch nicht. Rund 656.000 Euro an Haushaltsresten wurden zur Übernahme in das Folgejahr aus Haushaltsmitteln 2021 gebildet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben mit 4,12 Millionen Euro festgestellt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 331.000 Euro . Dehmer lobte die gute Vorbereitung durch Kämmerin der VG, Brigitte Amberg. Das Gremium stimmte der Feststellung der Jahresrechnung zu, Entlastung wurde erteilt. Der Finanzplan 2023 wurde noch ergänzt. Zum einen soll die Mehrzweckhalle auf LED-Beleuchtung umgerüstet und zum anderen soll am Spielplatz ein Sonnenschutz installiert werden.

Der Marktgemeinderat Sulzthal stimmte der Bedarfsliste der Freiwilligen Feuerwehr für das Kalenderjahr 2023 zu. Die Kosten belaufen sich auf rund 13.000 Euro . Der Bedarfsantrag von Kommandant Jens Weingart enthielt vier neue Atemschutzgeräte, für die vorhandenen Geräte gebe es keine Ersatzteile mehr. Bürgermeister August Weingart informierte, dass der Tüv bei der Inspektion das Sulzthaler Feuerwehrauto außer Dienst genommen habe. Die Ersatzteilbeschaffung dauere wohl mindestens zehn Wochen. Die Einsatzbereitschaft der Wehr bestehe jedoch, da die Feuerwehr Euerdorf ihr LF 8/6 unbürokratisch an Sulzthal für die benötigte Zeit abgegeben habe. Lediglich die Versicherung müsse übernommen werden.

Eine Besprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt habe ergeben, dass der Euerdorfer Kanal das Abwasser von der bestehenden Gemeinschaftskläranlage Sulzthal /Ramsthal/ Wirmsthal noch aufnehmen könne. Zunächst müsse nun Euerdorf zustimmen.