Mit seinem Fahrrad war ein 45-jähriger Mann auf der Goethestraße am Mittwoch gegen 13.40 Uhr von der Flessabank kommend in Fahrtrichtung evangelische Kirche unterwegs. Dort bog er nach rechts in die Martin-Luther-Straße ein, in der Baggerarbeiten durch eine Baufirma durchgeführt wurden, schreibt die Polizei Bad Neustadt. Der Fahrradfahrer übersah beim Abbiegen einen Bagger, der unmittelbar nach der Kreuzung auf der rechten Fahrspur abgestellt wurde.

Die Schaufel des Baggers ragte in die Fahrbahn hinein. Der Radler stieß mit seinem Kopf gegen die Baggerschaufel und stürzte. Er zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach erster Sichtung der Unfallstelle waren weder die Baustelle, noch der Bagger durch eine entsprechende Absicherung kenntlich gemacht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben die anwesenden Personen, die den Unfallhergang beobachtet hatten, an, dass die vier anwesenden Männer , trotz der offensichtlich schweren Verletzungen des Fahrradfahrers, keinerlei Erste-Hilfe leisteten. Die vier Männer sollen unweit des Verletzten herumgestanden haben und die ersthelfende Frau beschimpft und aufgefordert haben, die Örtlichkeit zu verlassen, so die Polizei Bad Neustadt, die Anfangsermittlungen unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung führt. pol