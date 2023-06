Ein Stadt.LandRad-Aktionstag findet am Sonntag, 9. Juli, entlang des Rhönexpress Bahn-Radwegs (Sinntal-Altengronau, Zeitlofs, Bad Brückenau, Riedenberg, Wildflecken) mit buntem Programm, Information und Bewirtung im Rahmen der bundesweiten Aktion Stadtradeln statt, teilt die Gemeinde Sinntal in einer Pressemeldung mit.

Im direkt am Radweg gelegenen Naturerlebnisbad Altengronau wird aus diesem Anlass eine

Sommerparty von 10 Uhr bis 19 Uhr gefeiert. Im Naturbad , dessen Wasser auf biologische Weise aufbereitet und gereinigt wird, können Radfahrer eine erfrischende Pause einlegen. Im Biergarten des Schwimmbadkiosks können sich die Radler mit Essen und Geränken stärken. Spiel und Spaß für Kinder kommen natürlich auch nicht zu kurz. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Gäste frei, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Von Altengronau bis Wildflecken

Der 26 Kilometer lange Rhönexpress Bahn-Radweg verläuft von der hessischen Grenze bei Altengronau bis nach Wildflecken auf der ehemaligen Trasse einer Eisenbahnstrecke und ist Teil des Rhön-Sinntal-Fernradwegs, der Gemünden am Main mit der Rhön verbindet.

Gut für die Füße

Am Naturbad in Sinntal-Altengronau gibt es kostenlose Park- und Wohnmobilstellplätze. In unmittelbarer Nähe des Freibades befinden sich eine Kneippanlage und ein Barfußpfad, die Abkühlung, verschiedene Reize für die Füße und ein entspannendes Erlebnis für die Sinne bieten.

Für diejenigen, die einen Ort zum Innehalten, Ausruhen und Kraft tanken suchen, lohnt sich

ein Besuch der Christi-Himmelfahrt-Kirche an der Alten Brücke. Als Radwegekirche ist das

evangelische Gotteshaus nicht nur zum Aktionstag am Rhönexpress Bahn-Radweg für Besucher geöffnet.

Kulturinteressierte haben die Möglichkeit, um 14 Uhr an einer Führung über den alten jüdischen Friedhof in Altengronau teilzunehmen.

Hierfür ist eine vorherige Anmeldung beim Naturpark Hessischer Spessart erforderlich unter der Rufnummer 06059/906 783 oder per E-Mail:info@naturpark-hessischer-spessart.de. red