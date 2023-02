Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen (Realschule/Gymnasium/Wirtschaftsschule) können an der Mittelschule Burkardroth an einer sogenannten Leistungsfeststellung teilnehmen und damit den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule machen.

Wer sich dazu entschließt, muss bis Montag, 27. Februar, 9 Uhr ein Anmeldeformular ausgefüllt und im Sekretariat der Mittelschule Burkardroth abgegeben haben. Auch per E-Mail an info@msburkardroth.de oder per Fax, 09734/59 51 ist eine Anmeldung möglich, wie die Schule der Presse mitteilt. Die Formulare können entweder im Sekretariat der Mittelschule abgeholt oder über die Internetseite burkardroth.de/kultur/schule/702.Anmeldung-zum-Quali-2019.html heruntergeladen werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die externen Teilnehmer unbedingt über die gültigen Prüfungsmodalitäten in der Projektprüfung sowie über die Inhalte in den übrigen Fächern persönlich bei den Lehrkräften der Mittelschule informieren müssen. Wer Fragen hat, wendet sich an das Sekretariat der Schule, montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr unter Tel. 09734/445. red