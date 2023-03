Heike Beudert

Die geplante SuedLink-Stromtrasse wird auch über Münnerstädter Gemeindegebiet verlaufen. Nun stehen Untersuchungen zu Boden und Baugrund an. Damit befasste sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Zu den Untersuchungen zählen neben der eigentlichen Baugrunduntersuchung auch Erhebungen zur ökologischen, bodenkundlichen und archäologischen Baubegleitung, zudem Vermessungsarbeiten und bei Bedarf Kampfmitteluntersuchungen. Diese Arbeiten werden auf Grundstücken in der Gemarkung Althausen durchgeführt. Dazu werden Bohrungen nötig, um Proben von circa einem Meter Länge aus einer Tiefe bis zu 30 Metern zu ziehen. Die Errichtung einer Grundwassermessstelle sei ebenso nötig, heißt es in den Erläuterungen. Hingewiesen wird darauf, dass für den An- und Abtransport öffentliche und private Wege und Straßen genutzt werden. Für die Arbeiten gibt das zuständige Unternehmen, die Firma q4pm, einen Zeitraum von März bis Ende August 2023 an. Der Bauausschuss erhob keine Einwände.

Die Zustimmung des Bauausschusses fanden auch die eingereichten Bauanträge . Lediglich beim Antrag auf Umbau einer Garage in eine Backstube in Althausen gab es eine kurze Diskussion. Hier hatte Stadträtin Britta Bildhauer darauf hingewiesen, dass am Backtag sehr viele Autos in das Wohngebiet kämen, worüber nicht alle Anwohner glücklich seien. Der Althäuser Ortsreferent Matthias Kleren zeigte sich überrascht. Bei ihm habe es keine Beschwerden gegeben. „Ich finde gut, wenn junge Leute was machen“, meinte er zum Antrag. Zwei- bis dreimal im Monat soll es in der neuen Backstube die Möglichkeit geben, Brot und Brötchen zu kaufen. Der Bauausschuss begrüßte die Initiative und stimmte zu.