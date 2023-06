„Durchwachsen“ - so lautete der Titel der öffentlichen Probe, die die Stadtkapelle Münnerstadt im Rahmen des Projektes „else!³“ abhielt. Schon zu Beginn waren alle Aktiven vom besonderen und einmaligen Ambiente des Gewächshauses begeistert. Jung und Alt waren zu der Probe in der ehemaligen Gärtnerei eingeladen und eine zahlreiche Schar kam. Interessiert und begeistert war das Publikum . Zum Ende hin wurden die leuchtenden Handys gezückt und man sang gemeinsam den Refrain vom Queenmedley: „We are the Champions“.

Bernhard Sauer, musikalischer Leiter, erklärte zwischendurch immer wieder, worauf es bei so einer Probe ankommt und welche Schwerpunkte gesetzt werden. Und er weiß seine Musikerinnen und Musiker sehr gut zu motivieren. Am Ende wurden alle Aktiven mit viel Applaus bedacht.

Vorsitzende Erika Pascher bedankte sich herzlich bei allen Initiatoren von „else!³“ sowie allen Anwesenden und lud zum Jahreskonzert am Sonntag, 15. Oktober, ab 17 Uhr in die Klosterkirche ein. Eine sehr gelungene Veranstaltung, die sicherlich in einer anderen Location wieder einmal veranstaltet wird, versicherte Pascher. red