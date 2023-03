Exklusiv, vorab und nur ein einziges Mal präsentiert der Universum Kinopalast am Donnerstag, 23. März, den Film „Sisi und ich“. Noch vor der Deutschlandpremiere wird hier der Film über Kaiserin Sisi und ihre Hofdame gezeigt, der unter anderem in Bad Kissingen gedreht worden ist, wie es in einer Pressemitteilung des Staatsbades Bad Kissingen heißt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für Bad Kissingen spielt Kaiserin Elisabeth von Österreich eine besondere Rolle, daher gebe es vor dem Abend auch eine kurze Einführung.

Oberbürgermeister Dirk Vogel, Kurdirektorin Sylvie Thormann und Kinobetreiber Peter Hofmann begrüßen ab 19 Uhr die Besucherinnen und Besucher. Die Historikerin des Stadtarchivs, Birgit Schmalz, wird einige Einblicke zur Geschichte Sisis geben. Außerdem kommt die Sisi-Darstellerin des Rakoczy-Festes zu dem Kinoabend, um dem Abend im prunkvollen Kostüm den Zauber vergangener Zeiten zu verleihen. Ab 18.30 Uhr ist sie im Kino anzutreffen. Für ein Foto steht sie gerne bereit, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Bad Kisingen war Drehort

Der Film sei ein Mix aus Komödie und Drama, gespickt mit historischen und biografischen

Elementen. Bad Kissingens Wandelhalle, der Regentenbau und der Kurgarten waren Drehorte. Deshalb besteht auch die Möglichkeit zu diesem Preview, wie das Staatsbad informiert.

„Das Staatsbad Bad Kissingen ist mittlerweile in verschiedenen Location-Datenbanken vertreten. Daher finden in den historischen Sälen immer mal wieder Ton-, Bild- und Bewegtbildaufnahmen statt“, so Sylvie Thormann. „Gerade weil die österreichische Kaiserin Sisi eine der berühmtesten Kurgäste Bad Kissingens darstellt, waren wir bei dieser Anfrage direkt begeistert. Wir freuen uns, dass die Produktionsfirma sich für die historischen Räumlichkeiten, die sich im Besitz des Freistaats Bayern befinden, entschieden und das Zentrum Staatsbäder die entsprechende Drehgenehmigung erteilt hat.“

„ Bad Kissingen ist ein Klassiker seiner Zeit wie Sisi – umso spannender, wie diese sich im Moment neu erfinden und von der Generation jetzt interpretiert werden“, so Oberbürgermeister Dirk Vogel.

Zu Beginn des Films nimmt Hofdame Irma Gräfin von Sztáray (Sandra Hüller) ihre Arbeit

am Hof von Kaiserin Sisi (Susanne Wolff) auf. Dort verliebt sie sich vom ersten Moment in

die faszinierende Monarchin, die derzeit in Griechenland in einer besonderen Konstellation

lebt – nur Frauen und weit weg von ihrem Gatten Kaiser Franz Joseph. So abgeschieden erleben die zwei Frauen abenteuerliche Geschichten und alles könnte so einfach sein, wäre da nicht der Adelstitel.

Beziehung unter Frauen

Der Film von Regisseurin Frauke Finsterwalder erzählt die Beziehungsgeschichte von Hofdame Irma Gräfin von Sztáray und Kaiserin Elisabeth von Österreich. Von der Bewerbung über den Dienstantritt bis hin zur gemeinsamen Sommerzeit auf Korfu entführt „Sisi und ich“ in eine von Frauen dominierte Welt und zeigt dabei eine ganz andere Perspektive des Mythos „Sisi“. Tickets können an der Abendkasse des Universum Kinopalasts erworben und vorab telefonisch im Universum Kinopalast bestellt werden. red